Курортный сбор: кто и сколько платит

Как будет работать курортный сбор в Питере

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении в городе курортного сбора. Он будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на всей территории Санкт-Петербурга. Изначально власти планировали ввести его с 1 августа, но по просьбе бизнеса сроки перенесли.

С 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года курортный сбор составит 0 рублей в сутки (так называемый переходный период), с 1 апреля 2024 года — 100 рублей с человека, достигшего совершеннолетия, за сутки проживания в отелях и гостиницах. В администрации города уточнили, что сбор за первый день заезда взиматься не будет. Стоит отметить, что исключений для командированных работников нет. Уплата сбора — это командировочные расходы. Компания их компенсирует сотруднику, если он представит квитанцию об оплате.

От уплаты освободят более 20 льготных категорий граждан — это те, кто постоянно работает и имеет жилье в Петербурге, многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие.

Отмечается, что средства, поступившие в бюджет от уплаты сбора, предлагают направить на проектирование, строительство, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. По оценкам городского правительства, в следующем году удастся привлечь 310 млн руб.

Курортный сбор в городах России

Впервые про курортный сбор заговорили в 2017 году и уже в мае 2018 года он начал применяться в отдельных регионах. По определению сбор может взиматься только на территориях курортов, определяемых законодательством Российской Федерации. В 2023 году эксперимент по курортному сбору, помимо Санкт-Петербурга, действует в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях и на ФТ «Сириус».

Краснодарский край — Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новомихайловское, Шепсинское, Небугское, Джубгское и Тенгинское поселения Туапсинского района, Ейское и Должанское поселения Ейского района — 30 рублей в сутки. Сочи — 50 рублей в сутки.

Ставропольский край — Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск — 100 рублей в сутки

Алтайский край — город Белокуриха — 50 рублей в сутки

Федеральная территория «Сириус» — 50 рублей в сутки

На территории Республики Крым курортный сбор в 2023 году взиматься не будет.

По данным комитета Госудмы по туризму, за 2018–2021 годы курортный сбор принес бюджету Алтайского края 115,6 млн рублей, Ставропольского — 904,5 млн рублей, Краснодарского — 538,1 млн рублей.

В 2021 году правительство Приангарья также обратилось в Ростуризм с предложением включить Иркутскую область в перечень регионов, где действует курортный сбор.

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Светлана Фоменко уточнила, что курортный сбор необходимо оплачивать непосредственно в объекте размещения, который предоставляет услуги отдыха (услуги по временному размещению/проживанию).

За неуплату курортного сбора отдыхающего могут оштрафовать согласно действующим законам. Сумма штрафа может составить от 500 до 2000 рублей.

Туристический сбор вместо курортного

В начале 2023 года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о туристическом сборе. Он предполагает введение туристического сбора во всех регионах РФ, даже если на их территориях нет действующих курортов. Поэтому депутаты предложили назвать этот сбор «туристическим», в отличие от текущего «курортного».

Законопроектом предусматривалось наделение регионов правом самостоятельно вводить и определять сумму сбора, которая не должна превышать установленную федеральным законом планку (100 рублей на человека в сутки). Как и в случае с курортным сбором, предполагалось, что средства будут направлен на развитие туристической инфраструктуры в конкретном регионе.

Законопроект был отозван, однако, его инициатор, депутат Андрей Марков («Единая Россия») намерен вернуться к своей идее через два года – по окончании эксперимента по курортному сбору в нескольких регионах.

По мнению Светланы Фоменко, введение сбора на территории Новосибирской области в настоящее время нецелесообразно.

— Сборы работают в очень развитых туристических локациях. Новосибирская область, конечно же стремится к развитию, мы увеличиваем турпоток, развиваем наши санатории и базы, но все же сейчас на территории региона вводить подобный сбор — нецелесообразно, — считает эксперт.

Напомним, по данным Росстата, Новосибирскую область в 2022 году посетило около 3 млн человек, большая часть из них — совершеннолетние гости. В среднем срок нахождения туристов в регионе составлял 2-3 дня. То есть при туристическом сборе в 100 рублей регион мог бы дополнительно получить в бюджет несколько десятков миллионов рублей в год.

Ранее редакция рассказывала об опасностях Черного моря после подрыва Каховской ГЭС.