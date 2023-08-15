Магнитная буря придет в Новосибирск 17 августа

Очередная магнитная буря идет в Новосибирск. Пик ее активности прогнозируется на четверг, 17 августа. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

— Магнитная буря будет слабой и не превысит уровня G1, — говорят данные сайта.

Почувствовать последствия возмущения магнитного поля земли смогут метеочувствительные люди. Наиболее частыми симптомами, возникающими в период активности таких бурь, являются: резкая смена настроения, раздражительность, тревожность, панические атаки, головная боль и головокружение, нарушение сна, скачки артериального давления, упадок сил.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали, какой будет погода с 14 по 18 августа в Новосибирске.