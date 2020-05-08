Сергей Меняйло: «Режим самоизоляции продлят везде»

— Думаю, что режим самоизоляции продлят везде. Вопрос — в какой степени будут ограничения. В каждом регионе он будет решаться по-разному. Это напрямую завязано под задачи запуска отраслей экономики, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В частности, он отметил, что в Республиках Алтай, Тыва и Хакасия, которые во многом завязаны на туризм, останутся жесткие ограничения по режиму самоизоляции. Меняйло напомнил, что перед майскими праздниками в Республике Алтай решением главы региона были закрыты все пансионаты, а с помощью Минтранса РФ отменены рейсы для жителей других регионов, желающих переждать карантин на Алтае. Полпред пояснил это тем, что система здравоохранения республики просто не справится с возможной вспышкой заболевших.

В других регионах в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, транспортное сообщение — будут послабления.

— У нас идет посевная, все меры поддержки, которые получили регионы по АПК, сейчас доходят до сельхозпроизводителей. Переработка должна работать. Без транспортного сообщения, комплектующих мы тоже не обойдемся. Предприятия ОПК работают, у них есть заказы, которые нужно выполнять, — перечислил Меняйло. — Градообразующие предприятия, дающие наибольший эффект в экономику региона, также нужно запускать — с соблюдением всех мер безопасности.

Режим самоизоляции для граждан, по его словам, будет продолжен, сохранится запрет на массовые мероприятия, возможно в некоторых регионах будет вводится не только масочный, но и перчаточный режим.

— Жестко останавливать никто не будет, но меры по предотвращению резкого роста заболеваний будут предприниматься. Мы еще не вышли на пик заболеваемости и наблюдаем ее рост, — констатировал Сергей Меняйло.

Полпред не исключил, что после обкатки в Москве и Московской области по единым правилам в регионах Сибири введут электронные пропуска. Впрочем, он отметил, что если эпидемиологическая обстановка станет улучшаться, то условия по ним будут более мягкие.

— Президент РФ на последнем совещании поставил задачу перед губернаторами: оценить обстановку и принять решения по выходу из режима самоизоляции на уровне регионов. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Эти решения необходимо представить в Москву до 11 мая. Те меры по самоизоляции, которые мы принимали до этого, позволили нам не допустить резкого роста количества заболеваний, но ударили по экономике Сибири, — констатировал он.

Кроме того, Меняйло отметил, что сейчас идет работа по унификации мер поддержки в регионах Сибири — как для отраслей экономики, так и для физлиц.

— Синхронизируем меры, чтобы они не разнились в разных субъектах федерации. Хотя их объем будет зависеть от возможностей бюджета и экономики региона, — пояснил полпред. — Также мы четко отслеживаем, чтобы принимаемые меры не усложняли жизнь в других регионах округа. Например, некоторые губернаторы хотели принять решение о прекращении межрегионального сообщения. Это полномочия правительства РФ, об этом неоднократно говорил президент России, и недавно на своем координационном совете с губернаторами мы еще раз обсудили последствия принятых решений в одном регионе для других территорий.

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