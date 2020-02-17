Регионы Сибири запаздывают с программами модернизации здравоохранения

— В разработку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения входит разработка и утверждение паспорта медорганизации, схемы размещения объектов здравоохранения и создание проекта региональной программы. В Сибири утверждаются 642 паспорта медорганизации, которые участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сейчас утверждены 79, — заявил на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По данным Минздрава, в Новосибирской области в программу модернизации попала 91 организация. На сегодняшний день паспорта не утверждены ни по одной. Кроме того, отсутствует детальная информация по ресурсному обеспечению региональной программы, а также по финансовому обеспечению мероприятий о строительстве. капремонте и реконструкции объектов здравоохранения. Для сравнения: в Красноярском крае в программе участвуют 143 организации, в Омской области — 89, в Республике Хакасия —18. Паспорта не утверждены ни по одной организации.

Более позитивные результаты в Алтайском крае — 118 участвуют (по 70 утверждены паспорта), в Республике Алтай паспорта утверждены по всем 19 организациям, участвующим в программе. В Кемеровской области — 54 (утвержден 1 паспорт), Иркутская область — 38 (3), Республика Тыва — 22 (2).

Олег Салагай заявил, что при анализе проектных документов по программам модернизации, которые подаются из регионов, министерство выявило ряд типовых ошибок. Расхождение данных в программе и паспортах медорганизаций (в частности, об износе оборудования), дублирование мероприятий по финансированию объектов в других госпрограммах и проектах. Замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина добавила, что в документах отсутствует анализ размещения объектов первичной медико-санитарной помощи и привязки к населенным пунктам, численности населения, а также прогнозам развития территории.

— В документах не указаны все населенные пункты, где недоступна первичная медпомощь. Отсутствуют схемы размещения объектов, оценка транспортной доступности и развития дорожной сети, — перечисляет Серегина. — Не во всех программах прописаны мероприятия по кадровому обеспечению учреждений здравоохранения, а также закупке необходимого оборудования.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло напомнил региональным представителям минздравов, что они уже нарушают сроки реализации программ.

— До 15 ноября 2019 года регионы должны были разработать и направить в Министерство здравоохранения РФ схемы размещения объектов здравоохранения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, паспорта медорганизаций, где планируется модернизация, с привязкой к их кадровой укомплектованности. Судя по данным Минздрава и Росздравнадзора, это не сделано, — констатировал Меняйло. — До 10 января 2020 регионы, с учетом согласованной схемы размещения и паспортов медорганизаций, должны были направить проекты в Минздрав РФ. Это тоже не сделано. В регионах округа уже есть отставание. Если не догоним, не утвердим программы, то не будет соответствующего финансирования.

Олег Салагай подтвердил региональным коллегам, что, в соответствии с действующими нормативными актами, субъекты федерации должны до 1 июля 2020 года завершить работу по подготовке документов по модернизации первичного звена здравоохранения, а Минздрав — не только рассмотреть, но и утвердить предоставленные документы. В противном случае регионы не получат федерального финансирования по программам в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Фото предоставлено Сибирским ОИЦ