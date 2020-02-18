Эксперты 2ГИС отмечают в Новосибирске бум пиццерий

За год количество заведений общепита в российских миллионниках в целом выросло на 11,8% и добралось почти до 52,5 тысячи точек. Схожее исследование общепита в тех же городах 2ГИС проводил два года назад — тогда годовой прирост был в два раза меньше, 5,5%, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

В пятёрку городов, где зафиксировали наибольшее увеличение количества точек общепита, вошли Красноярск (прирост на 19,5%), Омск (19,1%), Новосибирск (16,5%), Москва (14,9%) и Уфа (12,6%).

— По приросту заведения тройка этих миллионников опередила даже Москву, которая с динамикой около 15% оказалась только на 4-м месте. При этом все города показали положительную динамику развития сферы общественного питания. Но минимальный прирост по числу заведений — в Перми (+4,8%), Волгограде (+3,3%) и Нижнем Новгороде (+1,2%), — подчеркнули в 2ГИС.

Основными драйверами роста количества заведений общепита в 2019 году стали точки с безалкогольными напитками (кофе, чаем, коктейлями и пр.), кофейни и кондитерские, а также пиццерии.

— Лидером по динамике роста уже несколько лет остаются точки продаж безалкогольных напитков — за год их стало больше на 41%. Активное увеличение числа таких точек объясняется открытием мини-кофеен и фреш-баров на оживлённых улицах городов и в торговых центрах, распространением кофейных автоматов самообслуживания — эксперты часто связывают это с низкой стоимостью запуска таких точек (относительно других форматов) и востребованностью предложения. Сейчас в российских мегаполисах работает уже 4,4 тысячи мест такого формата, — отмечают аналитики 2ГИС.

Ещё один быстрорастущий сегмент — кафе-кондитерские и кофейни, торгующие выпечкой и напитками как в заведениях, так и навынос. В прошлом году количество таких точек в миллионниках в целом выросло на 30%.

Тройку самых динамично развивающихся форматов замыкают пиццерии, которые тесно сотрудничают с сервисами готовой еды. За год пиццерий в миллионниках стало больше на 21%.

Согласно исследованию, в 2019 году увеличение количества заведений произошло во всех основных сегментах общепита. Два года назад сокращалось число суши-баров (почти на 4% по итогам 2017), но за 2019 год количество таких заведений выросло на 17%.

— По-прежнему заметно растут демократичные форматы: число кулинарий и столовых выросло на 16% и 15% соответственно. Заметную динамику продемонстрировали кафе — их число увеличилось на 8%. Ровно такой же прирост и в сегменте ресторанов. Два года назад кафе и рестораны прибавили 5% и 3% соответственно, — говорят эксперты.

Впервые за последние годы кофе одержало победу над пивом — количество кофеен превысило количество баров. По данным 2ГИС на январь 2020 года, в российских миллионниках работают 5879 баров, а число заведений с кофе и выпечкой вместо алкоголя достигло 6836. В нескольких крупных городах бары показали отрицательную динамику за год.

— Вопреки росту числа точек с кофе и безалкогольными напитками, пользователи ищут такие места довольно редко. Эти заведения предлагают напитки навынос — чаще всего покупатели заглядывают сюда по пути. В итоге на такие точки приходится около 1% всех обращений к местам общепита на картах миллионников в 2ГИС. Самый высокий интерес пользователей сервиса — к ресторанам и кафе. На эти два формата приходится почти половина (46%) всех открытий карточек заведений общепита в 2ГИС, — констатируют эксперты.

Пользователи изучают отзывы и ищут контакты заведений, чтобы забронировать столик. Чуть меньше спрос на картах на точки фастфуда — 20% от всего количества обращений к общепиту.

— Крупнейший город Сибири – Новосибирск- переживает бум открытия пиццерий: теперь в справочнике можно найти 107 заведений этого формата, за год их стало больше на 35%. Схожая динамика — +33% — у кофеен и кондитерских, число которых достигло 477 заведений. Продолжает расти и количество точек с безалкогольными напитками навынос — теперь в городе 166 заведений такого формата, прирост за год — на 26%. Наименьшую динамику в Новосибирске показали бары — их число выросло всего на 7% до 261 заведения, — рассказали в 2ГИС.

Фото: pixabay.com, автор- marckbass8