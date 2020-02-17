Шестой и самый большой

Кстати, как он и отметил, в нынешней театральной топографии страны именно Урал и Сибирь — самые зримые силовые центры. Дальневосточная сценическая жизнь чуть побледнее, зато Сахалин демонстрирует живость тонуса — словно живя на заряде знаменитого чеховского вояжа.

Но Сахалинский международный театральный центр привезет отнюдь не чеховские пьесы, а «Экстремалов» от Фолькера Шмидта в постановке Петра Шерешевского. И «Грозу». Да-да, ту самую пьесу про Катерину — луч света в темном царстве, предмет потаенной ненависти школьников. В том числе и школьников давно выросших. Тем интереснее будет увидеть переосмысление от Александра Созонова.

Тюменский драматический театр тоже не побоялся взяться за классику: его «Молодость» от Даниила Чащина — реновация тургеневского «Месяца в деревне». Как отметила на пресс-конференции Татьяна Тихоновец, из антикварного кружева тургеневского текста удалость создать вполне живой сюжет про конфликт поколений, эйджизм и социальные мании нынешнего века.

Надо сказать, нынешнему театру вообще нравится работать с многослойными смыслами. Например, тот же «Красный факел», принимающий в мае и сам фестиваль, и его нынешнюю анонсную пресс-конференцию, в числе своих свежайших новинок имеет спектакль «Жар и холод или Идея господина Дома» — детище бельгийца Фернана Кроммелинка, экзотичного и незасмотренного у нас драматурга.

Эта пьеса — театральное воплощение стиля ар-деко, стиля элегантного, орнаментального. И тревожного, смутно пугающего, несмотря на свою крайнюю, несколько манекенную нарядность. Пугающего, как все довоенное, как вся слепящая раскаленным солнцем эстетика 1930-х. В дни первых показов «Господина Дома» мир опять пугливо ощутил свою довоенность, да все пока обошлось…

Так что к работе со смысловыми слоями и коллективным подсознанием нынешним режиссерам не привыкать. Они и классику для этих экспериментов используют без робости, и сюжеты, казавшиеся их предшественникам «несценичными», лихо берут в работу. Например, драматический театр маленького города Шарыпово привезет сценическое переложение киносценария Аки Каурисмяки «Я нанял убийцу». Постановщик Галина Зальцман явно не боится зазора между спецификой подмостков и языком кино. Это, можно сказать, творческая полемика с кинематографом — с искусством, которое когда-то назначили «убийцей и могильщиком театра». Ну, убийца этот бил, бил, да не убил — живы в итоге оба. А вот на полемику двух искусств на общем материале посмотреть точно будет любопытно.

Урал в обойме фестиваля олицетворяют два драмтеатра: Свердловский академический (да, он до сих пор еще Свердловский) и Курганский. Если первый — бренд-тяжеловес и почти что почетный гость, то второй — дебютант фестиваля. Курган — вообще одна из скромнейших областных столиц, про него остальной стране известно немного: там ортопедический центр Илизарова и это где-то между Уралом и Сибирью. Но нынешний Курган активно расширяет свой ассоциативный ряд. В том числе и на театральной ниве. К слову, такие фестивали — это, в принципе, очень небанальный ресурс регионального брендинга: в шансе на славу на них уравнены знаменитые театры мегаполисов и отважно-молодые театры отважно-маленьких городков и ПГТ. А еще конкретно «Ново-Сибирский транзит» — это такой порционный пробник «Золотой Маски». Очень наглядный, между прочим: в «транзитовскую» программу часто попадают либо уже официально оглашенные претенденты на «ЗМ», либо потенциальные — те, кто тоже получает вожделенную золотую личину после новосибирского фестиваля. Сам Новосибирск в программе будет представлен тремя театрами: «Красный факел», «Глобус» и «Старый дом». Но повод для активности есть и у остальных: в рамках фестиваля будет работать шоу-кейс «Сибирский сундук» — особый экспертный формат, объединяющий театральных продюсеров из разных стран. В майский Новосибирск это сообщество прибудет для просмотра и отбора местного контента.

— Думаю, им будет из чего выбирать — резюмировал Александр Кулябин, директор театра «Красный факел» и организатор фестиваля. — Театров у нас много, надеюсь, количество перерастает в качество, и реноме театральной столицы Сибири мы подтвердим.

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