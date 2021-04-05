Регистрация прав собственности на недвижимость за 1 день для клиентов Банка «Левобережный»

Он предполагает электронную государственную регистрацию права собственности и ипотеки в силу закона без оформления закладной.

Благодаря проекту, можно существенно сэкономить свое время в длительном процессе покупки и оформления недвижимости. Услуга доступна для сделок купли-продажи квартир и комнат на вторичном рынке, а также домов с земельным участком.

Добавим, что электронная регистрация недвижимости набирает популярность у жителей всей страны. По данным Росреестра, доля удаленной регистрации прав на недвижимость за год увеличилась с 19% до 30-35%, а ипотечных сделок – с 9% до почти 40%.

В Банке «Левобережный» (ПАО) можно одновременно оформить покупку недвижимости и электронную регистрацию права собственности. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечные центры:

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