«Ростелеком» снова в числе интересантов по «Умным остановкам»

В настоящее время в мэрии Новосибирска идет сбор предложений от крупных интересантов в части реализации проекта так называемых «умных остановок». Впоследствии, в том числе на основе этих предложений, станет понятно, в какой форме взаимодействия с муниципалитетом проект будет реализован до Молодежного чемпионата по хоккею-2023. Напомним, что ранее предполагаемый к реализации проект в форме концессии провалился — на торги не заявился ни один из потенциальных участников.

— Пересматриваются локации всех остановок по гостевым маршрутам. Ведутся переговоры с ПАО «Ростелеком», — рассказывает начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Если идти сейчас по возобновлению формата концессии, то при соблюдении всех регламентных процедур мы на заключение договора выйдем, как минимум, в августе, а то и сентябре-октябре, если будут несколько заявок. Загонять участников этого процесса в такие жесткие временные рамки не очень реально, чтобы за год воплотить более 200 остановок.

— Следующий шаг после выслушивания предложений большого бизнеса — продолжение работы с предпринимательским сообществом, Ассоциацией малоформатной торговли, «Опорой России», — сообщают в мэрии. — Неизменной остается концепция «одна остановка — один красивый объект». Нагромождения четырех и более киосков недопустимо. Есть масса оговоренных законном вариантов сотрудничества. Это и договоры простого товарищества, и муниципально-частное партнерство. Думаю, в течение месяца мы уже определимся и с концепцией, и со всеми шагами.

По словам чиновника, после сбора предложений крупных интересантов, в числе которых, помимо «Ростелекома», в мэрии называют еще ряд компаний телеком-сектора, очередь дойдет и до более мелких.

Напомним, что проект концессионного соглашения, охватывающий более 200 остановок, вызвал протест предпринимателей, чьи торговые объекты располагаются на остановках «гостевых маршрутов». Как рассказывали сами коммерсанты, при реализации проекта с участием одного крупного концессионера они рисковали потерять бизнес, а их сотрудники — рабочие места. В то же время, как сообщал в интервью изданию теперь уже бывший начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко, в концессии было прописано, что ради нее никакой демонтаж нестационарных торговых объектов проводиться не будет, если они законно находятся на территории.