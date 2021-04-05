На что сделает ставку обновленный «промышленный» департамент мэрии Новосибирска?

Апрельской сессии горсовета Новосибирска предстоит утвердить новые название и структуру теперь уже, по сути, бывшего департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил новый начальник департамента Виталий Витухин. Напомним, что из состава департамента исключается управление промышленности, науки и научных разработок. Остается управление потребительского рынка, управление инноваций и предпринимательства и управление инвестиций.

— Количество работников департамента сокращается на 3 единицы — с 60 до 57, — рассказывает новый начальник департамента. — Еще из нового — в структуре появился отдел правового обеспечения: только по линии управления потребительского рынка у нас более 60 судов относительно нестационарных объектов, ритуальной сферы, субсидий малым и средним предприятиям. Ни одно из подразделений не несет в себе термин «науки» и «промышленности». Поэтому мы выходим на очередную сессию с предложением депутатам: изменить название департамента. Всего в процессе работы над положением о департаменте предложили убрать много размытости.

При этом наибольшее внимание предполагается уделить такому направлению, как работа с предпринимательским сообществом, привлечение в город потенциальных инвесторов.

— Третий город с количеством жителей более 1,6 млн обязан быть точкой привлечения бизнес-денег, — считает Витухин. — В «Порядке взаимодействия подразделений мэрии» будет прописано количество дней, полномочия по отработке информации в части согласования участков, подключения техусловий и так далее, чтобы мы в течение 1-2 лет совершили прорыв по количеству партнерских соглашений. Вижу отдел формирования инвестиционных предложений как рабочих ребят, которые по спирали бегают по департаментам и штудируют неэффективно используемые участки, находящееся на них имущество, возможно, уже устаревшее, что может заинтересовать инвесторов.

В настоящее время, по информации, озвученной начальником департамента, на территории Новосибирска реализуются на разной стадии более 15 концессионных соглашений.

Напомним, что именно провал проекта «Умная остановка» стал поводом для последующей реорганизации департамента, о чем заявили в руководстве муниципалитета. Вскоре департамент покинул сначала начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко, а затем и глава самого департамента Александр Люлько.