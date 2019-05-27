Недирективный стиль управления

Дата и время: 19 июня, с 10:00 до 14:00.
Место: Новосибирск, ул. Романова, 23 — МЦ «Альтаир».
Кто ведет: Юлия Евсеева — бизнес-тренер, эксперт по продажам, клиентскому сервису и управленческой эффективности. Фасилитатор. Член Ассоциации фасилитаторов. Спикер. Организатор и идейный вдохновитель Антифорума в Новосибирске.
Если у вас возникают вопросы:
— Как повысить эффективность команды?
— Как сделать так, чтобы люди могли самостоятельно договариваться?
— Почему мои сотрудники не хотят нести ответственность за выполнение принятых решений? Давай проведем тренинг по командообразованию и они начнут лучше работать/быстрее договариваться/хорошо понимать друг друга.
Ну и так далее…
Нет такого тренинга, который бы — раз! — и научил людей быть командными, умными, способными договариваться. Зато есть очень эффективный и грамотный подход, позволяющий выстраивать процесс групповой работы: с вовлечением сотрудников, заинтересованностью, стремлением к ответственности и достижению результата. Называется этот подход фасилитацией.
Что будет на практикуме:
20% теории и 80% практики.
Вы сможете «продегустировать» фасилитацию как методику работы с командами, задать интересующие вас вопросы, узнать о приемах, которые используют в своей работе настоящие лидеры. А также получите 4 инструмента для работы и сразу попробуете их в действии.
Если вам важно:
— Эффективно проводить любые групповые и командные встречи: планерки, совещания, сессии.
— Наладить коммуникацию между отделами и внутри подразделений, даже если сейчас они конфликтуют.
— Вовлечь и организовать персонал для принятия быстрых, но сложных решений.
— Разбудить «командный интеллект».
Приходите! Будет интересно и полезно!
Ссылка на регистрацию.
После регистрации вы получите бонус — книгу «Фишки и приемы спортивных тренеров, о которых надо знать руководителю».
Фото предоставлено компанией Teampoint
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