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Недирективный стиль управления

Приглашаем вас на практикум-интенсив «Фасилитация для руководителей и собственников бизнеса: инструменты работы с командой».
  • 27/05/2019, 16:45
Недирективный стиль управления

Дата и время: 19 июня, с 10:00 до 14:00.

Место: Новосибирск, ул. Романова, 23 — МЦ «Альтаир».

Кто ведет: Юлия Евсеева — бизнес-тренер, эксперт по продажам, клиентскому сервису и управленческой эффективности. Фасилитатор. Член Ассоциации фасилитаторов. Спикер. Организатор и идейный вдохновитель Антифорума в Новосибирске.

Если у вас возникают вопросы:

— Как повысить эффективность команды?

— Как сделать так, чтобы люди могли самостоятельно договариваться?

— Почему мои сотрудники не хотят нести ответственность за выполнение принятых решений? Давай проведем тренинг по командообразованию и они начнут лучше работать/быстрее договариваться/хорошо понимать друг друга.

Ну и так далее…

Нет такого тренинга, который бы — раз! — и научил людей быть командными, умными, способными договариваться. Зато есть очень эффективный и грамотный подход, позволяющий выстраивать процесс групповой работы: с вовлечением сотрудников, заинтересованностью, стремлением к ответственности и достижению результата. Называется этот подход фасилитацией.

Что будет на практикуме:

20% теории и 80% практики.

Вы сможете «продегустировать» фасилитацию как методику работы с командами, задать интересующие вас вопросы, узнать о приемах, которые используют в своей работе настоящие лидеры. А также получите 4 инструмента для работы и сразу попробуете их в действии.

Если вам важно:

— Эффективно проводить любые групповые и командные встречи: планерки, совещания, сессии.

— Наладить коммуникацию между отделами и внутри подразделений, даже если сейчас они конфликтуют.

— Вовлечь и организовать персонал для принятия быстрых, но сложных решений.

— Разбудить «командный интеллект».

Приходите! Будет интересно и полезно!

Ссылка на регистрацию.

После регистрации вы получите бонус — книгу «Фишки и приемы спортивных тренеров, о которых надо знать руководителю».

Фото предоставлено компанией Teampoint

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