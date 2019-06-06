Регоператор ТКО берет кредит для расчета с перевозчиками

Компания ООО «Экология – Новосибирск», являющаяся региональным оператором по сбору и вывоза мусора, рассчиталась перед полигонами по утилизации ТКО за апрель.Чтобы расплатиться с транспортниками-подрядчиками, компании придется брать кредит в банке. Об этом руководитель «Экологии – Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила на заседании постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству.

— Сейчас мы решаем вопрос с получением кредита для расчета с транспортными организациями, — говорит Анисимова. — Понимаю, что сложная ситуация. При заключении договоров у нас было оговорено условие двухмесячной отсрочки платежа. Сейчас у задержка составляет 22 дня третьего месяца. В ближайшее время будет решение о получении кредита в 120 млн рублей. Этот разрыв будет погашен, что позволит нам рассчитаться за май с полигонами и за апрель с перевозчиками.

Нехватка средств у регоператора для расчета с полигонами и транспортниками усугубляется недостаточной собираемостью платежей за оказываемые услуги с населения.

— 1 млрд начислено, 540 млн рублей собрано, — приводит данные депутат горсовета Наталья Пинус. — Это сказывается на транспортных компаниях, перед которыми регоператор не выполняет обязательства по оплате. Насколько знаю, транспортные организации из-за этого находятся в очень сложной ситуации. Есть вероятность, что они вообще могут разориться.

По словам депутата, сегодня остается много вопросов и к полигонам. Большинство из них не обеспечены весовым контролем, что не позволяет в полной мере оценить: в каком объеме оказана услуга и можно ли снизить тариф для населения.

— Что у нас происходит с весовым контролем? Как я понимаю, этот вопрос полноценно не решен, — говорит Наталья Пинус. — Тариф может быть снижен, когда мы реально подсчитаем объем отходов и поделим на число людей. Несмотря на то, что реформа идет уже полгода, мы до сих пор не можем наладить весовой контроль по всей системе. Из 21 полигона только 7 оснащены весами. На мой взгляд, это просто безобразная ситуация.

Как пояснила Лариса Анисимова, на городских полигонах весовой контроль осуществляется полностью. Он отсутствует на концессионных объектах в области.

Однако, как отмечает депутат горсовета Александр Бурмистров (КПРФ), тариф предусмотрен единый для всего региона. В результате жители областного центра оплачивают работу регоператора и в сельский районах, где данная услуга, как уже неоднократно сообщалось, оказывается не в полном объеме.

— 92 рубля — это тариф, который включает затраты на вывоз отходов как из города, так и из сельской местности, — говорит Бурмистров. — В территориальной схеме обозначены 1545 населенных пунктов. Фактически мусор вывозится из 284 населенных пунктов. Смысл реформы в том, чтобы обеспечить вывоз отходов из населенных пунктов, чтобы экология нашей страны была в нормальном состоянии. Чего не делается, хотя мы за это платим.

Депутат предложил коллегам обратиться в министерство ЖКХ и областной департамент по тарифам с вопросом обоснования тарифов на утилизацию ТКО. Он также считает возможным снижение тарифа. Это предложение было протокольно зафиксировано и приложено к постановлению заседания комиссии. Детальный отчет работы за квартал пообещала предоставить и руководитель компании-регоператора.

— Думаю, мы однозначно найдем резерв для снижения тарифов, — говорит Бурмистров. — Я услышал цифру в 1 млрд — то, что должно быть собрано. Собрано 540 млн. Иными словами, регоператор вывозит ТКО только из 20% населенных пунктов области. А затраты в тарифе посчитаны, как если бы вывоз был из 100% населенных пунктов. То есть мы платим за то, чего нет.

К работе регоператора в пределах самого областного центра у депутатов оказалось тоже немало вопросов, несмотря на то, что в городе услуга по вывозу ТКО осуществляется намного качественнее, чем в сельских районах. Например, остаются вопросы по вывозу крупногабаритного мусора из общественных мест, в частности с территорий кладбищ.

— Береговые зоны кто-либо убирает? — обратился к регоператору директор МУП «Похоронный дом «ИМИ», депутат Сергей Бондаренко («Единая Россия»). — Раньше это было. С тем, что сейчас у регионального оператора есть проблемы, никто не спорит. Если пройтись по кладбищам, то у нас там есть проблемы, а еще Троица впереди. Ваша расчетная цена по вывозу мусора раза в два превышает бюджет казенного учреждения. Поэтому прошу на это обратить внимание. У вас крупногабаритный мусор вывозит только крупногабаритная машина, даже если его небольшая кучка лежит. Только КамАЗ.

Как пояснила Лариса Анисимова, стоимость услуг регоператора действительно превышает бюджеты ряда учреждений, из-за чего те должны фактически оплачивать вывоз мусора дважды.

— Приняли решение, что необходимо разделить потоки отходов с кладбищ, выделить отдельно ТКО, мы на них заключили договор. Остальные отходы (железо, оградки) учреждение автономно, по другому договору (например с МУП САХ) может вывозить, — пояснила она.

По данным ООО «Экология – Новосибирск» на территории областного центра в настоящий момент почти 34% юрлиц оплачивают услуги регоператора, 43% заключили договоры. За первый месяц работы регоператора произведено 24% сбора начислений, второй — 42%, третий — 68%, четвертый — 76%. За 4 месяца начислено свыше 1 млрд рублей. На территории города работают 10 офисов компании, еще один офис открылся отдельно для юридических лиц. В частном секторе заключено более 30 тысяч договоров из 200 тысяч домов частного сектора.

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