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Рынок аренды складов индивидуального хранения вырос в 2,6 раза за год

Аренда такого склада с охраной подорожала в 2,2 раза.
  • 06/06/2019, 14:56
Рынок аренды складов индивидуального хранения вырос в 2,6 раза за год

За год спрос на аренду складов индивидуального хранения вырос на четверть, а предложение увеличилось в 2,6 раза. За сохранность вещей и собственный комфорт россияне готовы платить: аренда склада с охраной подорожала в 2,2 раза, до 885 рублей в сутки (около 27 000 рублей в месяц), спрос на такой формат увеличился на 72% за год, а предложение удвоилось. Аренда склада без охраны выросла в цене лишь на 1%, до 8839 рублей в месяц, отмечают аналитики «Авито Недвижимость».

— Классический формат — хранение вещей в боксах, но в последнее время растёт количество складов для паллетного хранения. Также активно развивается приём на хранение отдельных вещей: сезонное хранение шин (в среднем, 2,5 тысячи рублей за весь период); зимнее хранение мотоцикла, скутера или велосипеда (6000 рублей за весь период) и т. д., — отмечают в «Авито Недвижимость».

Май на рынке аренды складов для хранения личных вещей — один из пиковых месяцев: именно на него пришлось более трети всего спроса на услугу за пять месяцев с начала года. Спрос в мае 2019 года в сравнении с апрелем увеличился на 69%, предложение выросло на 6%. Стоимость аренды склада без охраны в мае увеличилась на 3%, до 9073 рублей в месяц.

— Изменение потребительского поведения горожан влияет на рынок: они предпочитают не хранить большое количество вещей в квартире. Балконы, которые раньше выполняли функцию кладовок, всё чаще оформляются как места отдыха, зоны для спортивных тренажёров, небольшие рабочие пространства. В итоге за год интерес к услугам по аренде складов для хранения личных вещей увеличился на 24%, — поясняет руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов.

Фото: pixabay.com, автор- paulbr75

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