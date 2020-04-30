Депутатам срезали расходы на наказы, Новосибирску добавили на кредиты

— Это возможность заместить коммерческий кредит бюджетным, в отличие от коммерческого — он беспроцентный, — пояснил Морозов в комментарии Infopro54. — Для Новосибирска это возможность более свободно выполнять свои бюджетные обязательства

Вторая поправка на 46 млн рублей связана с увеличением субсидий по финансовой поддержке ряда районов области по разным направлениям.

Наконец, еще одна поправка (150 млн рублей) связана с расходами по реализации программы по строительству служебного жилья для педагогических и медицинских работников.

— Нам здесь важно поддержать еще и строительную отрасль, — комментирует председатель комитета. — Целый ряд строительных компаний ведет этот очень важный бизнес и выполняет эти программы.

При этом, по словам собеседника редакции, сами депутаты данные поправки не вносили, их инициировал губернатор области Андрей Травников.

Кстати, депутаты по итогам распределения бюджета оказались, если можно так сказать, потерпевшей стороной, так как сейчас временно замораживаются средства на исполнение их наказов и на обращения избирателей. Об этом в своем выступлении при обсуждении бюджетного вопроса еще в первом чтении сообщил зампредседателя комитета по государственной политике Игорь Умербаев. Как пояснил депутат в комментарии Infopro54, речь идет не о всех наказах, а о тех, которые уже в значительной степени реализованы. На них перенаправляются средства с тех, которые хоть и приняты к исполнению правительством региона, но там, что называется, «конь не валялся».

— Произошло перераспределение средств, — пояснил Умербаев Infopro54. — В частности, на моем округе было принято решение о строительстве крытой ледовой площадки. Но так как еще там ничего не отторговали, эти деньги были сняты и направлены на другие объекты. И это касается не только моего округа.

Общую сумму снятых с депутатов средств на выполнение наказов Умербаев не называет.

Как пояснил, отвечая на вопрос депутата, глава областного минфина Виталий Голубенко, это решение — временное.

— Исключение этих задач из бюджета не означает, что они аннулируются, — сообщает министр. — Они продолжают у нас значиться на контроле. При восстановлении роста доходов будем к ним возвращаться снова и снова. Качественная составляющая этих задач объективно будет меняться и пересматриваться. Из общей оценки экономики мы прекрасно понимаем, что остановка происходит быстро, а восстановительный рост требует определенного временного лага. По общей оценке сегодняшних условий, мы можем выходить на возврат денежных ресурсов не ранее, чем в последующие годы.

Еще один вопрос задал зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко, поинтересовавшись экономическими перспективами строительства новых масштабных объектов.

— У нас при формировании бюджета много чего оказалось в листе ожидания, — говорит депутат. — К примеру, в центре города есть школа, которую приостановили, закрыли.

Как последовало из ответа министра, пока эти перспективы неизвестны, и вряд ли данный вопрос будет рассмотрен в течение текущего года.

— Бюджет министерства строительства перераспределен почти на 1,3 млрд, — сообщает Голубенко. — Это объекты, строительство по которым либо еще не начато, либо объекты с очень высокой степенью готовности

Помимо указанных изменений, основная масса поправок, как уже ранее сообщалось, связана с выполнением поручений президента РФ и реализацией на территории региона приоритетных нацпроектов.

— Мы посчитали важным это обязательно предусмотреть, — говорит, комментируя итоги сессии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Это уже упомянутые инициативы президента из его послания. Это выполнение всех социальных обязательств, в том числе и доведение заработной платы до категорий бюджетников, предусмотренных указом. Индексация заработной платы запланирована на этот год в тех пределах, которые учтены законом о бюджете изначально. И софинансирование всех мероприятий национальных проектов. Все это бюджетом предусмотрено.

По информации заксобрани, на выполнение поручений президента предполагается направить 2,8 млрд рублей: 350 млн — выплаты на детей малообеспеченным семьям, 280 млн — горячее питание школьников, 1,9 млрд — поддержка школ муниципалитетов и развитие образования, 2,1 млрд — дороги и транспорт, 560 млн — пополнение губернаторского фонда с последующей возможностью его расходов на экстренные мероприятия по борьбе с коронавирусом.

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