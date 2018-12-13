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Регулярные рейсы из Толмачёво в Камрань будут выполняться с 16 декабря

Ранее по этому направлению выполнялись только чартерные рейсы.
  • 13/12/2018, 11:13
самолет

С 16 декабря партнёр аэропорта Толмачёво S7 Airlines приступит к выполнению регулярных рейсов в Камрань. Ранее из Новосибирска в Камрань выполнялись только чартерные рейсы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Из аэропорта Толмачёво рейс GH 535 отправляется по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 13:40 и прибывает в Нячанг в 21:45. Вылет рейса GH 536 из Камрани в Новосибирск по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам — в 23:00, прибытие в аэропорт Толмачёво — в 07:15. Для каждого из аэропортов указано местное время.

Камрань — город во Вьетнаме, расположенный в провинции Кханьхоа, в 45 километрах от популярного курорта Нячанга. Отдых в Камрани оценят путешественники, ищущие азиатский колорит. Этот вьетнамский курорт будет интересен не только тем, кто предпочитает пляжный отдых, но и тем, кто любит активно проводить время. В окрестностях Нячанга находятся пляжи, которые идеально подходят для сёрфинга и других экстремальных развлечений.

Фото: Gensa Gensa

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