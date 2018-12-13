Как обменять средства QIWI на Monero (XMR)

Электронные платежные системы в наше время пользуются особой популярностью ввиду простоты и удобства, а также относительной безопасности. В современной электронной коммерции, процедуры обмена финансовых средств на криптовалюты проводятся ежедневно.

Стоит отметить, что электронные деньги применяются практически во всех сферах – при оплате работ и различного рода услуг, при покупках и продажах различных товаров, а также коммерческих процессах другого типа.

На просторах Интернета можно найти множество различных сервисов, позволяющих совершать транзакции и процедуры обмена между различными платежными системами, однако необходимо особо тщательно подходить к выбору обменного пункта.

Давайте рассмотрим более детально обмен QIWI на Monero (XMR) при помощи вышеуказанных систем.

Платежная система QIWI является одним из наиболее популярных сервисов российского происхождения. Она была основана еще в 2007 году, и пользуется особым спросом у современных потребителей, позволяя осуществлять как сложные коммерческие транзакции, так и простые платежи бытового характера.

На сегодняшний день система объединяет более 47 миллионов клиентов, большинство из которых имеют QIWI Кошелек, и активно применяют его. Существуют и специализированные терминалы, а также приложения для мобильных устройств.

При помощи платежной организации проводят оплату коммунальных услуг, билетов на железнодорожный и автобусный транспорт, авиабилетов, банковских кредитов.

QIWI работает не только в РФ, но и в семи странах мира.

Криптовалюта Монеро была создана в 2014 году, и является относительно молодой на рынке. Её главной особенностью является применение протокола CryptoNot, обеспечивающего максимальную безопасность при осуществлении транзакций.

Кроме того, валюта работает с использованием открытого исходного кода, при этом отсутствуют любого рода ограничения в эмиссии. Монеро применяется для проведения конфиденциальных платежей и переводов, приобретения товаров в электронных магазинах, а также оплаты услуг различного рода. Стоит отметить, что валюта стала достаточно привлекательной для инвесторов, и участвует в биржевых торгах.

Криптовалюта стала популярной среди пользователей в странах СНГ, и активно используется во многих сервисах.

Как обменять средства из Киви кошелька (рубли) на Монеро?

Наиболее удобным и простым способом проведения процедуры обмена является использование специализированных сервисов. Однако необходимо с особой осторожностью использовать такие ресурсы, поскольку существует большое количество мошеннических сайтов, предлагающих провести обмен по низкому и невыгодному курсу, либо же с высокой комиссией. В ряде случаев возможна и кража финансовых средств.

Рекомендуется проводить подбор онлайн обменных пунктов при помощи сервиса bestchange.ru. На данном ресурсе представлен список актуальных и надежных сайтов для обмена между электронными платежными системами.

Администрация данного ресурса гарантирует порядочность представленных поставщиков услуг, и проводит систематическую проверку их репутации. В списке указаны исключительно обменники с высокими рейтингами, имеющие положительные отзывы пользователей.

Выбрав в списке необходимую валютную пару, пользователь сможет получить информацию, обновляемую в режиме реального времени, включающую в себя:

текущий курс той либо иной валюты;

наличие резерва;

особенности комиссии;

отзывы о ресурсе.

Кроме того, на сайте имеются дополнительные сервисы, позволяющие проводить точные расчеты заранее, и получать оповещения о наличии необходимого курса.

Существует возможность сотрудничества по партнерской программе. Стоит отметить, что условия абсолютно просты и в то же время очень выгодны.

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Фото: предоставлено ООО «НОВАНЕТЕКС»