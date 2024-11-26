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Составлен рейтинг авто, которые чаще всего продаются с залоговым обременением

  • 26/11/2024, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Рейтинг авто, которые чаще других продаются в залоге
Лидером стала корейская компания KIA

Аналитики автомобильного рынка рассказали о залоговых автомобилях, которые чаще всего продавались в октябре.

Согласно статистике сервиса «Автокод», первое место по количеству автомобилей, находящихся в залоге, в России заняла корейская компания KIA. В общей сложности было проверено 1898 таких автомобилей.

Второе и третье места у немецких марок Mercedes-Benz (1285 штук) и BMW (1260 штук). Замыкают первую пятёрку Toyota (1123 штуки) и Hyundai (965 штук).

В топ-5 популярных залоговых моделей три автомобиля, пользующихся наибольшим спросом у служб такси: KIA Rio (597 штук), Hyundai Solaris (510 штук) и Toyota Camry (399 штук).

— Если проверка авто показала залог, нужно задуматься, а стоит ли вам приобретать такой автомобиль. Лучше брать машину без каких-либо обременений, но, если вы желаете приобрести конкретно этот автомобиль, необходимо договориться с продавцом, чтобы он погасил кредит, — отмечает Игорь Шагапов, автоэксперт.

Аналитики сервиса «Автокод» предупреждают, что схема по продаже залоговых машин часто используется мошенниками. Купив такое авто, новый владелец в скором времени может навсегда лишиться покупки и уплаченных за неё денег.

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Источник фото: Freepik / Автор — fanjianhua

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : залог авто


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