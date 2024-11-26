Для застройщика «Новомарусино» прокурор запросил пять лет колонии

В Новосибирске на финишную вышло рассмотрение дела Вадима Варвянского, который занимался строительством домов в ЖК «Новомарусино». 25 ноября состоялись прения сторон. Варвянскому вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и злоупотребление полномочиями.

В Управлении Судебного департамента региона рассказали, что по первой статье правоохранители попросили освободить обвиняемого от наказания из-за истекшего срока давности. Однако за злоупотребление полномочиями, по мнению прокурора, девелоперу нужно назначить 5 лет колонии общего режима и взять под стражу в зале суда.

Прокурор также поддержал гражданские иски потерпевших от действия застройщика.

Защита требовала оправдать Вадима Варвянского в связи с отсутствием в его действиях преступного умысла.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, который планируется огласить 13 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возобновлено следствие по делу застройщика «Новомарусино».