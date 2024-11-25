Названы самые популярные авто от 5 миллионов рублей в Новосибирской области

В 2024 году в сегменте новых автомобилей стоимостью более 5 миллионов рублей более 40% предложений будут представлены моделями китайских брендов. Год назад их доля составляла менее 10% от общего количества, сообщает Авто.ру.

На отечественном рынке премиальные модели, средняя стоимость которых превышает 10 миллионов рублей, остаются единственным сегментом, где европейские и японские машины по-прежнему пользуются высоким спросом и входят в первую десятку по популярности среди пользователей.

Согласно исследованию, наибольший интерес для жителей Новосибирской области представляет среднеразмерный внедорожник класса люкс, выпускаемый компанией Great Wall Motor, Tank 500. Его средняя стоимость составляет 6,7 миллиона рублей.

Второе место по популярности среднеразмерный кроссовер Lexus RX. Его цена — 10,3 миллиона рублей.

Третье и четвертое место заняли модели китайского бренда EXEED: внедорожники RX и VX (флагман компании) стоимостью 5,4 и 5,3 миллиона рублей соответственно.

На пятом месте месте оказался немецкий Volkswagen Talagon, его можно забрать за 7,1 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские владельцы люкс-каров заплатят почти ₽ 66 млн «налога на роскошь».