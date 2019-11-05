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Первый транш на модернизацию ЖКХ ушел в Черепаново

Сумма транша составили более 100 млн рублей.
  • 05/11/2019, 17:45
Автор: Евгения Серёгина
Первый транш на модернизацию ЖКХ ушел в Черепаново
«В рамках концессии планируется строительство и реконструкция котельных и сетей».

Региональное правительство утвердило распоряжение о распределении субсидии из Фонда модернизации ЖКХ, определив первого получателя. Транш в размере 133,4 млн рублей адресован Черепановскому району. По информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, средства будут направлены на модернизацию коммунальной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в Черепаново и других населенных пунктов района. Об этом в своем докладе на заседании правительства региона сообщил заместитель министра Андрей Михайлов.

 В рамках проекта модернизации в 2019-2020 годах планируется строительство и реконструкция 9 котельных общей мощностью 26 мгВт, 10 километров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения,  сообщил чиновник.

Концессию на теплосети в Черепаново разыграли две компании

Концессию на теплосети в Черепаново разыграли две компании

Общая стоимость проекта модернизации систем теплоснабжения составляет 741 млн рублей, в том числе 445 млн — средства фонда, 148 млн  областного бюджета, 148 млн —средства инвесторов. Инвесторами-концессионерами по модернизации и строительству теплосетей в Черепаново выступают компании ООО «ЮрСиб» (восточная часть Черепаново) и ООО «КС Восток-Запад» (западная часть райцентра). Концессионными соглашениями определена общая сумма вложений: первый концессионер в 2019-2020 годах должен вложить в проект 49,4 млн рублей, концедент — 197,6 млн. Второй концессионер — 98,8 млн рублей, концедент — 395,4 млн рублей. Срок действия концессий  до 2035 года.

Напомним, что годом ранее был разработан проект модернизации системы ЖКХ в Черепановском районе, получивший положительное заключение госэкспертизы. А в начале октября нынешнего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашения по финансированию этой концессии.

В рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в регионе реализуются проекты модернизации коммунальной инфраструктуры еще в двух населенных пунктах — в рабочем поселке Маслянино и городе Оби. Общий объем инвестиций в оба проекта составил 682 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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