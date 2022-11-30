Рекламодателям

Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

  • 30/11/2022, 11:06
24 ноября 2022 года аналитический центр «БизнесДром» подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr.

Новости бизнесаЭксперты аналитического центра отметили, что Банк Уралсиб на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие сотрудников и способствует повышению комфорта на рабочем месте. Позитивное влияние на рейтинг оказала разработка банком программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников Банка Уралсиб есть возможность проходить обучение и мастер-классы, повышать свою квалификацию, посещать тренинги по развитию деловых навыков и компетенций, которые проводятся постоянно и за счёт компании. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб». Новый проект банка — «Школа управления» — разработан для руководителей, в том числе начинающих. Также действуют программы в очном и дистанционном форматах, у сотрудников есть возможность проходить внутреннее и внешнее обучение по продуктам и развитию навыков.

Одним из позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга, является высокая доля сотрудников, прошедших обучение за последние 12 месяцев — сейчас это 85% работников. Также высокая позиция банка в рейтинге обусловлена формированием индивидуального годового плана развития для каждого сотрудника в рамках занимаемой должности.

В банке действует прозрачная и структурная система карьерной лестницы, а для тех, кто только выбирает профессию, Уралсиб запустил корпоративную программу — образовательный модуль для студентов на базе онлайн-университета.

Корпоративный социальный пакет Банка Уралсиб включает в себя ДМС и бонусы: например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт. Банк дополнительно предоставляет оплачиваемый отпуск для мужчин, в семье которых родился ребёнок.

В организации есть практика премирования сотрудников, причем размер премии может зависеть от исполнения КПЭ на уровне банка, вида бизнеса и индивидуальных целей.

Банк представлен в 7 федеральных округах и 46 регионах России, численность сотрудников – 8656 человек. Особое внимание уделяется взаимодействию подразделений, обеспечению прозрачности деятельности. Для этого каждый квартал на уровне бизнесов банка проходят общие собрания с презентациями результатов. Для сотрудников и их детей Уралсиб регулярно проводит кибертурниры, а также различные тематические онлайн-мероприятия.

«Рейтинг привлекательности работодателя» – оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

186

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Спецоперация на Украине

В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

На «Золотой Ниве» началось строительство нового жилого комплекса

30/11/2022, 10:58

В Иркутской области задержали главу поселения, в котором остались без тепла 13 домов

30/11/2022, 10:39

Новосибирские власти намерены ввести ограничения по количеству питомцев в квартире на человека

30/11/2022, 10:35

Урегулированием задолженности новосибирцев теперь займется Долговой центр

30/11/2022, 09:47
Популярное

«Почта России» объявила о запуске доставки с европейских сайтов

29/11/2022, 18:04

В одном из новосибирских лицеев школьники поднимали флаг России в 30-градусный мороз

29/11/2022, 16:00

«Яндекс» запустил новую версию поиска «Y2»

29/11/2022, 13:44

Новости компаний

В Новосибирске наградили лучших участников нацпроекта «Производительность труда»

30/11/2022, 10:39

Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»

29/11/2022, 15:58

ВТБ запускает программу «Рекомендация партнера» для клиентов СМБ

29/11/2022, 12:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска