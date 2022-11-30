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На «Золотой Ниве» началось строительство нового жилого комплекса

  • 30/11/2022, 10:58
новостройки в Новосибирске
Этот район, расположенный рядом с новым городским парком «Каменка», а также станцией метро, становится одной из наиболее привлекательных локаций правобережья.

В новом жилом комплексе ГК «Первый строительный фонд» — «Первый на Есенина» — стартовали продажи квартир. Комплекс расположен в Дзержинском районе города Новосибирска — на улице Есенина, рядом со станцией метро «Золотая Нива». Он будет состоять из двух 17-ти этажных домов класса экокомфорт.

Судя по сайту застройщика, в продаже представлены двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 98 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Согласно проекту на каждом этаже расположены 10 квартир. В некоторых из них окно предусмотрено даже в ванной комнате.

На первом этаже ЖК «Первый на Есенина» застройщик разместил террасы, где можно обустроить место для отдыха семьи, детскую игровую площадку или комфортное рабочее место.

В основе проекта — принцип комплексной, детально продуманной среды. ЖК имеет удобную дорожно-транспортную развязку. По версии портала наш.дом.рф, «Первый на Есенина» имеет индекс доступности 10/10. Рядом расположены школы, детские сады, поликлиника, супермаркеты, фитнес-центр, детский развлекательный комплекс «Зона гравитации», кинотеатр «Горизонт».

Кроме того, рядом с ЖК «Первый на Есенина» находится перспективный городской парк «Каменка», обустройство которого началось в апреле текущего года. Вход в парковую зону расположен у самого порога жилого комплекса. В парке предусмотрены не только экотропы для пеших прогулок, но и велодорожки для любителей активного отдыха, природные и смотровые площадки, а также места для выгула собак.

Во главе всей концепции ЖК «Первый на Есенина» стоит эргономика пространства. Интерьеры холлов жилого комплекса выполнены в современном экостиле с применением качественных и безопасных отделочных материалов. Проектом также предусмотрено создание закрытой территории в формате «двор без машин» с игровыми площадками, спортивными зонами для всесезонных игр, местами для прогулок и отдыха.

В ЖК «Первый на Есенина» будет создана собственная управляющая компания, которая станет контролировать качество сервиса и обеспечивать комфорт проживания жильцов.

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса — IV квартал 2023 года.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость


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