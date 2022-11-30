«Слепые зоны» в бизнесе – это места рисков»

Любой руководитель, управляя компанией, берет на себя не сам риск, а управление бизнес-риском. Риск как понятие в области предпринимательства и управления является неотъемлемой частью ведения дел. Поэтому риск в жизненном цикле бизнеса будет постоянный. А значит, и управление бизнес-риском не что иное, как повседневное занятие. Даже в бытовой жизни практически каждое наше решение сопровождается рисками. А в бизнес-проектах, где степень неопределенности очень высока, есть очень много факторов, которые с некоторой долей вероятности могут негативно повлиять на предприятие. Чтобы сократить вероятность провала и всегда иметь «план Б», руководитель должен постоянно анализировать риски и разрабатывать стратегию управления ими.

Эти и многие другие вопросы обсудили на октябрьском заседании «Клуба директоров».

Руководитель производственного предприятия «NPM Group» Сергей Бучик, убежден, что предприниматели должны быть позитивными людьми и каждый риск воспринимать как возможность. «Сейчас такое время, что в компании обязан быть четкий набор действий по управлению рисками». Собственник бизнеса прогнозирует риски, смотрит на бизнес со стороны и видит то, что не видят другие. Собственник ищет способы выхода из рисков. А для этого он не должен входить в оперативные процессы, он должен быть «над ними». Владелец компании должен иметь метрики, показатели, которые он контролирует в бизнесе.

На управление рисками влияет и культура компании, и принципы, ценности. И это также формирует владелец бизнеса. В рискованной ситуации именно собственник решает куда свернуть бизнесу, зачем и как это сделать. Самый большой риск компаний – человеческий фактор, люди.

Эдуард Шмидт, основатель консалтинговой компании «SHMIDT CONSULTING» подробно рассказал о системе управления, которая и работает на управление рисками. Именно правильные элементы системы, выстроенная система в целом, помогает минимизировать риски и сделать контур управления бизнес- рисками, куда входят аспекты: аналитика, компетенции персонала, система управления, коммуникации. Например, аспект коммуникаций важен потому, что без правильного, своевременного, релевантного общения внутри компании, риски повышаются в разы. «Задайте себе вопрос: Как общаются ваши сотрудники? Зачастую они не общаются никак». «Если у вас есть «слепые зоны» в бизнесе – это и есть ваши потенциальные риски».

Налоговый юрист, практикующий аудитор, управляющий партнер группы «Финансы» Сапелкин Виталий подошел к рискам с точки зрения налогообложения и аудита. Он рассказал о политике и подходах фискальных органов относительно бизнеса, рассказал про налоговую реконструкцию и уберег предпринимателей от поспешных, импульсных решений в сфере финансов.

Шумкин Евгений, арбитражный управляющий, управляющий партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры» призвал всех руководителей «действовать правильно – в соответствии с правом». Также он отметил важность «рисков человеческого фактора» — надо внимательно относится к своему персоналу, мониторить и оценивать сотрудников, чтобы сюрпризов было меньше. Евгений твердо уверен, что в бизнесе необходимо ставить на качество и в том числе на качество отношений с собой и с миром. А диверсификация рисков – работающая стратегия.

Спикеры и участники активно дискутировали, делились своим опытом и кейсами в теме бизнес- рисков.

Участники заседания обсудили актуальные риски и рисковые стратегии компаний, задали вопросы спикерам, рассказывали про свои риски.

Фото предоставлено организаторами