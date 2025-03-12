Рекламу эзотерических услуг могут запретить в России

В Государственной Думе планируется рассмотреть законопроект, который запрещает рекламу услуг, связанных с эзотерикой. Под запрет попадут астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания. Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина.

— Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения, — отметила депутат.

Останина отмечает, что астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания не имеют научного обоснования. Эти практики могут вводить людей в заблуждение и часто используются мошенниками.

Парламентарии планируют внести изменения в законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этим изменениям, Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещена запрещённая информация.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси. Кроме того, законодатели предлагают ужесточить санкции для водителей.