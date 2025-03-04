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В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси

  • 04/03/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
В ГД внесли законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси
Кроме того, законодатели предлагают ужесточить санкции для водителей

Группа депутатов Государственной Думы во главе с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, который предлагает наказывать агрегаторов такси штрафами до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям, не имеющим действующего разрешения на перевозку пассажиров. Текст документа доступен в электронной базе данных Думы.

— Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, — влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, — сказано в документе.

В пояснительной записке говорится, что за повторное нарушение данной нормы также будут применяться штрафы:

  • Для индивидуальных предпринимателей — от 70 тысяч до 100 тысяч рублей;
  • Для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что проект направлен на предотвращение негативных последствий от управления такси лицами, которые, согласно действующему законодательству, не должны иметь права на вождение. Предлагается увеличить штраф для таких водителей с 5-15 тысяч рублей до 15-20 тысяч рублей.

Также законодатели предлагают выделить в отдельный состав и усилить ответственность для юридических лиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси. Штраф для таких компаний может составить от 100-500 тысяч рублей до 300-700 тысяч.

— Много подключашек (агрегаторов) уже ушло с рынка. А самозанятые будут теперь просто получать разрешение и всё. Причинами ухода стало падение заработков, меньше заказов, дорогое обслуживание автомобилей. Всё стало дороже, — рассказал Infopro54 Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников такси.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таксисты против закона о российской сборке автомобилей. Девяносто процентов водителей ездят на иностранных машинах.

Источник фото: Freepik / Автор — wirestock

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : штрафы такси законопроект


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