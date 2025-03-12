Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций

Компания «Россети Новосибирск» приступает к ремонтной программе 2025 года. В марте энергетики обновят силовой трансформатор на подстанции одного из самых отдалённых населенных пунктов региона — в селе Кыштовка Татарского района.

Для повышения надежности и качества электроснабжения местных жителей и социальных объектов энергетики заменят «сердце» подстанции, обновив силовой трансформатор мощностью 160 кВА.

Силовой трансформатор играет ключевую роль в передаче и распределении электрической энергии, обеспечивая её эффективность и безопасность. Оборудование позволяет изменять уровни напряжения, что необходимо для транспортировки электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями.

Стоит отметить, что в 2025 году компания выполнит работы на 389 трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ. На эти цели она направит более 94 млн рублей.

На время проведения реконструкции и ремонта компания призывает потребителей региона отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ. Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии энергетики заблаговременно публикуют на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии».