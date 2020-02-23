Сайт: что нужно продумать до его заказа

Но не стоит торопиться: прежде, чем обращаться к веб-дизайнеру, нужно спланировать аспекты работы сайта. Чем тщательней они будут продуманы, тем более эффективным инструментом будет онлайн-ресурс.

Есть понимание, как поддерживать работу сайта?

Руководители, далекие от интернета, не принимают во внимание, что создание сайта – начало пути. Чтобы он приносил пользу, нужна постоянная, планомерная работа над ним.

Обновление ленты новостей.

Замена информации на актуальную и добавление новых позиций.

Планирование и оформление акций.

Сбор и обработка заявок.

Готовность быстро проконсультировать.

Для грамотного функционирования придется изыскивать ресурсы – и время, и финансы. Обычно предпочтение отдается одному из трех вариантов:

Прием в штат сотрудника для поддержки сайта. Часто в его сферу ответственности попадают и рекламная продукция, и проведение акций. Заключение договора со сторонней организацией. Такой вариант обходится дешевле, да и заниматься вашим сайтом будут профессионалы. Однако без плотного взаимодействия с вашими сотрудниками, не знающие тонкостей работы вашего бизнеса, люди будут не так эффективны. Распределение обязанностей между сотрудниками. Эффективность такого разделения труда – под большим вопросом.

Без поддержки появляются «мертвые» сайты: в создание вложены серьезные деньги, но последняя новость – двухлетней давности, цены не соответствуют реальности, а на заявки никто не отвечает.

Если нет возможности заниматься ресурсом, возможно, стоит ограничиться страницей или группой в социальных сетях. Это гораздо проще и не требует затрат. Множество розничных организаций именно так и поступают.

Как посетители найдут сайт?

О продвижении владельцы задумываются, когда сайт уже готов. Но от того, каким образом посетители будут находить ресурс в сети, зависит и наполнение, и функционал.

Продвижение с помощью ключевых фраз не подойдет для «одностраничника» – много текстов там не разместить, а описания требует каждый товар.

Социальные сети – хорошее подспорье для популярности сайта, но следует предусмотреть функционал, позволяющий делиться описанием товаров, производить автоматическое размещение, взаимодействовать с заказчиком.

Платежи поисковым системам продвигают любые сайты – владелец платит за переходы из «поисковика». Но и в этом случае нужно тщательно выверить, на какую страницу перейдет посетитель по запросу. Если информация не будет найдена быстро, потенциальный заказчик покинет страницу.

На кого регистрировать сайт?

Часто сайты компаний на себя регистрируют наемные сотрудники – маркетологи, дизайнеры, программисты. После увольнения специалиста получение доступа к ресурсу может превратиться в проблему.

Если создание поручено веб-студии, ситуация похожа: при исчезновении компании или конфликте с ней сайт может изменить владельца или пропасть.

Регистрировать домен и хостинг лучшего всего на юридическое лицо или владельца компании – для избегания ненужных рисков.

Как посетители будут покупать товар?

Разработка интернет-магазина – недешевое удовольствие. Разработчик выставит приличный ценник. Но этим затраты не ограничатся: платежи через интернет требуют специальных модулей, сертификатов и онлайн-кассы, что дополнительно увеличит стоимость сайта.

Будет ли ресурс узнаваемым?

Корпоративный стиль делает всю продукцию и атрибутику компании узнаваемыми. Логотип, фирменные цвета, единый шрифт, узоры. До начала работы над сайтом следует тщательно проработать этот вопрос, чтобы ресурс был выполнен в том же стиле, по тем же правилам.

Как обрабатывать заявки?

В обработке заявок с сайта хороша специализированная система, принимающая и распределяющая письма менеджерам. Заказы не теряются, анализ эффективности ведется.

Если онлайн-заявки распределяются вручную, а уведомления приходят на почту ответственному сотруднику, стоит ввести еще одну резервную почту на другом домене – для подстраховки. Также заявки желательно сохранять в базе данных самого сайта. Дублирование будет полезно и для контроля за работой.

Что нужно от сайта?

Задачи, стоящие перед сайтом, могут быть разными:

Рассказать о чем-то новом.

Предоставить посетителям подробный прайс-лист.

Мотивировать на заявку или телефонный звонок.

Убедить совершить покупку онлайн.

Для каждой из этих целей нужен разный функционал и наполнение ресурса.

Чем тщательнее проведена предварительная работа, тем более эффективным инструментом для развития бизнеса станет сайт.

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