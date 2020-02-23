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Сайт: что нужно продумать до его заказа

  • 23/02/2020, 09:05
Сайт – полезный инструмент, позволяющий рассказать о продукции, компании, новинках и акциях, организовать моментальные консультации, онлайн-покупки, показать подробный прайс-лист. Если посетитель онлайн-ресурса получил всю интересующую информацию, велика вероятность, что он станет клиентом организации.

создание сайта в НовосибирскеНо не стоит торопиться: прежде, чем обращаться к веб-дизайнеру, нужно спланировать аспекты работы сайта. Чем тщательней они будут продуманы, тем более эффективным инструментом будет онлайн-ресурс.

Есть понимание, как поддерживать работу сайта?

Руководители, далекие от интернета, не принимают во внимание, что создание сайта – начало пути. Чтобы он приносил пользу, нужна постоянная, планомерная работа над ним.

  • Обновление ленты новостей.
  • Замена информации на актуальную и добавление новых позиций.
  • Планирование и оформление акций.
  • Сбор и обработка заявок.
  • Готовность быстро проконсультировать.

Для грамотного функционирования придется изыскивать ресурсы – и время, и финансы. Обычно предпочтение отдается одному из трех вариантов:

  1. Прием в штат сотрудника для поддержки сайта. Часто в его сферу ответственности попадают и рекламная продукция, и проведение акций.
  2. Заключение договора со сторонней организацией. Такой вариант обходится дешевле, да и заниматься вашим сайтом будут профессионалы.  Однако без плотного взаимодействия с вашими сотрудниками, не знающие тонкостей работы вашего бизнеса, люди будут не так эффективны.
  3. Распределение обязанностей между сотрудниками. Эффективность такого разделения труда – под большим вопросом.

Без поддержки появляются «мертвые» сайты: в создание вложены серьезные деньги, но последняя новость – двухлетней давности, цены не соответствуют реальности, а на заявки никто не отвечает.

Если нет возможности заниматься ресурсом, возможно, стоит ограничиться страницей или группой в социальных сетях. Это гораздо проще и не требует затрат. Множество розничных организаций именно так и поступают.

Как посетители найдут сайт?

О продвижении владельцы задумываются, когда сайт уже готов. Но от того, каким образом посетители будут находить ресурс в сети, зависит и наполнение, и функционал.

  • Продвижение с помощью ключевых фраз не подойдет для «одностраничника» – много текстов там не разместить, а описания требует каждый товар.
  • Социальные сети – хорошее подспорье для популярности сайта, но следует предусмотреть функционал, позволяющий делиться описанием товаров, производить автоматическое размещение, взаимодействовать с заказчиком.
  • Платежи поисковым системам продвигают любые сайты – владелец платит за переходы из «поисковика». Но и в этом случае нужно тщательно выверить, на какую страницу перейдет посетитель по запросу. Если информация не будет найдена быстро, потенциальный заказчик покинет страницу.

На кого регистрировать сайт?

Часто сайты компаний на себя регистрируют наемные сотрудники – маркетологи, дизайнеры, программисты. После увольнения специалиста получение доступа к ресурсу может превратиться в проблему.

Если создание поручено веб-студии, ситуация похожа: при исчезновении компании или конфликте с ней сайт может изменить владельца или пропасть.

Регистрировать домен и хостинг лучшего всего на юридическое лицо или владельца компании – для избегания ненужных рисков.

Как посетители будут покупать товар?

Разработка интернет-магазина – недешевое удовольствие. Разработчик выставит приличный ценник. Но этим затраты не ограничатся: платежи через интернет требуют специальных модулей, сертификатов и онлайн-кассы, что дополнительно увеличит стоимость сайта.

Будет ли ресурс узнаваемым?

Корпоративный стиль делает всю продукцию и атрибутику компании узнаваемыми. Логотип, фирменные цвета, единый шрифт, узоры. До начала работы над сайтом следует тщательно проработать этот вопрос, чтобы ресурс был выполнен в том же стиле, по тем же правилам.

Как обрабатывать заявки?

В обработке заявок с сайта хороша специализированная система, принимающая и распределяющая письма менеджерам. Заказы не теряются, анализ эффективности ведется.

Если онлайн-заявки распределяются вручную, а уведомления приходят на почту ответственному сотруднику, стоит ввести еще одну резервную почту на другом домене – для подстраховки. Также заявки желательно сохранять в базе данных самого сайта. Дублирование будет полезно и для контроля за работой.

Что нужно от сайта?

Задачи, стоящие перед сайтом, могут быть разными:

  • Рассказать о чем-то новом.
  • Предоставить посетителям подробный прайс-лист.
  • Мотивировать на заявку или телефонный звонок.
  • Убедить совершить покупку онлайн.

Для каждой из этих целей нужен разный функционал и наполнение ресурса.

Чем тщательнее проведена предварительная работа, тем более эффективным инструментом для развития бизнеса станет сайт.

Заказать создание и поддержку сайта можно в Digital студии «Цапля-медиа», где вам помогут не только определиться с необходимым вам функционалом, но и предложат варианты дальнейшего интернет-продвижения вашего бизнеса.

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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