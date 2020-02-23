Сайт: что нужно продумать до его заказа

Но не стоит торопиться: прежде, чем обращаться к веб-дизайнеру, нужно спланировать аспекты работы сайта. Чем тщательней они будут продуманы, тем более эффективным инструментом будет онлайн-ресурс.
Руководители, далекие от интернета, не принимают во внимание, что создание сайта – начало пути. Чтобы он приносил пользу, нужна постоянная, планомерная работа над ним.
Для грамотного функционирования придется изыскивать ресурсы – и время, и финансы. Обычно предпочтение отдается одному из трех вариантов:
Без поддержки появляются «мертвые» сайты: в создание вложены серьезные деньги, но последняя новость – двухлетней давности, цены не соответствуют реальности, а на заявки никто не отвечает.
Если нет возможности заниматься ресурсом, возможно, стоит ограничиться страницей или группой в социальных сетях. Это гораздо проще и не требует затрат. Множество розничных организаций именно так и поступают.
О продвижении владельцы задумываются, когда сайт уже готов. Но от того, каким образом посетители будут находить ресурс в сети, зависит и наполнение, и функционал.
Часто сайты компаний на себя регистрируют наемные сотрудники – маркетологи, дизайнеры, программисты. После увольнения специалиста получение доступа к ресурсу может превратиться в проблему.
Если создание поручено веб-студии, ситуация похожа: при исчезновении компании или конфликте с ней сайт может изменить владельца или пропасть.
Регистрировать домен и хостинг лучшего всего на юридическое лицо или владельца компании – для избегания ненужных рисков.
Разработка интернет-магазина – недешевое удовольствие. Разработчик выставит приличный ценник. Но этим затраты не ограничатся: платежи через интернет требуют специальных модулей, сертификатов и онлайн-кассы, что дополнительно увеличит стоимость сайта.
Корпоративный стиль делает всю продукцию и атрибутику компании узнаваемыми. Логотип, фирменные цвета, единый шрифт, узоры. До начала работы над сайтом следует тщательно проработать этот вопрос, чтобы ресурс был выполнен в том же стиле, по тем же правилам.
В обработке заявок с сайта хороша специализированная система, принимающая и распределяющая письма менеджерам. Заказы не теряются, анализ эффективности ведется.
Если онлайн-заявки распределяются вручную, а уведомления приходят на почту ответственному сотруднику, стоит ввести еще одну резервную почту на другом домене – для подстраховки. Также заявки желательно сохранять в базе данных самого сайта. Дублирование будет полезно и для контроля за работой.
Задачи, стоящие перед сайтом, могут быть разными:
Для каждой из этих целей нужен разный функционал и наполнение ресурса.
Чем тщательнее проведена предварительная работа, тем более эффективным инструментом для развития бизнеса станет сайт.
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