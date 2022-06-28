АО «РЭС» обеспечит электричеством 6 новых школ в Новосибирске

Энергетики выполнят комплекс работ по обеспечению электроснабжения образовательных учреждений: строительство необходимой электросетевой инфраструктуры и организацию надлежащего порядка учета потребления электроэнергии.

В рамках заключенных договоров к электрическим сетям АО «РЭС» будет подключен ряд школ в самых быстрорастущих микрорайонах города: в «Просторном» по ул. Виктора Шевелева и ул. Николая Сотникова на 1100 мест каждая, в «Дивногорском» по ул. Большая на 825 мест, в «Плющихинском» по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, в «Чистой слободе» по ул. Спортивная на 1100 мест и на Ключ-Камышенском плато по ул. Пролетарская на 1100 мест.

Для технологического присоединения образовательных учреждений общей мощностью около 2,6 МВт специалисты АО «РЭС» построят 6 новых двухтрансформаторных подстанций, проложат 4000 м воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ, а также выполнят модернизацию высоковольтной электрической подстанции 110 кВ Луговая с заменой существующих трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы большей мощности.

Отметим, что при подготовке технических условий энергетики разработали оптимальные технологические решения, позволяющие выполнить строительство электросетевой инфраструктуры в более короткие сроки и обеспечить оптимальные условия надежности и качества электроснабжения объектов.

Указанные школы – это только малая часть ключевых объектов, которые АО «РЭС» обеспечит надежным и качественным электроснабжением. Компания, являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, осуществляет технологическое присоединение крупных производственных площадок, сельскохозяйственных предприятий, объектов жилищного домостроения и медицинских учреждений. Многие из проектов реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов. При этом энергетики выполняют все необходимые мероприятия для обеспечения электроснабжения таких объектов даже в условиях изменения внешней среды и социально-экономической обстановки.