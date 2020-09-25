Избраны три зампредседателя горсовета седьмого созыва

На должность заместителей председателя горсовета были выдвинуты три кандидатуры: Антона Тыртышного (КПРФ), Николая Тямина и Евгения Яковенко («Единая Россия»).

Николай Тямин, в ходе своего выступления напомнил, что работает в социальной отрасли уже 20 лет, 5 из них возглавлял комиссию по социальной политике в горсовете шестого созыва. Он пообещал продолжить работу по темам, которые совет поднял в предыдущем созыве: обеспечение жильем детей сирот, здравоохранение и строительство поликлиник, перевод школ на односменный режим работы.

Евгений Яковенко поблагодарил коллег, отметив, что выдвижение на пост зампредседателя — это оценка его работы в предыдущем созыве.

— Весь хороший опыт возьмем с собой в этот созыв, — пообещал он. —

Полон энергии. Готов послужить в данном качестве.

Антон Тыртышный напомнил, что избран в горсовет от КПРФ, поэтому на посту зампредседателя будет способствовать взаимодействию горсовета и мэрии Новосибирска. Он также сообщил коллегам, что им всем предстоит работать над решением вопроса падения явки избирателей.

— По многим округам 13 сентября мы увидели падение явки избирателей — на некоторых на выборы пришли на 25% меньше избирателей, чем 5 лет назад. Это тревожный симптом для политической системы, — констатировал Тыртышный. — Это объясняется общим ростом раздражения и недоверия людей ко всем органам власти, ростом цен, кризисными явлениями и снижением уровня доходов населения. Мы не можем повлиять на рост цен и содержание коронавирусных мер, но можем повлиять на укрепление доверия горожан к органам власти через имеющиеся у нас возможности. Один из них — исполнение наказов избирателей. Эту комиссию я курировал в шестом созыве и готов продолжить эту работу в седьмом. Готов работать и с другими комиссиями

Тыртышный также отметил, что горсовету необходимо расширить цифровое взаимодействие с гражданами, в том числе через сайт совета депутатов.

— Вы выстраиваете странную причинно-следственную связь по поводу КПРФ и «Единой России». Раз других кандидатов нет, это говорит о том, что мы срослись. Я могу предложить другую последовательность, — заявил он. — Раз от независимых кандидатов, «Лиги эффективности», «Коалиции Новосибирск -2020» не поступило предложений на должность заместителей председателя, могу предположить, что вы в сговоре с «Единой Россией» и полностью доверяете ей работу в совете депутатов города Новосибирска, раз отказались от участия в претензиях на пост зампредседателя. У меня такая логика размышлений в этой ситуации.

Комментируя выдвинутые кандидатуры на должность заместителей председателя, Игорь Украинцев — представитель объединения «Лига эффективности» — отметил, что в замы выдвинуты представители партий «Единая Россия» и КПРФ, что говорит о том, что эти партии давно срослись. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев (Несколькими часами ранее Украинцев и Асанцев боролись за пост спикера горсовета седьмого созыва —Ред.) в ответ парировал:

По результатам тайного голосования за Антона Тыртышного проголосовали 44, за Николая Тямина — 42, за Евгения Яковенко — 35 депутатов. Все большинством голосов прошли на должности заместителя председателя горсовета.

Фото: ба- редакции, остальные с сайта горсовета