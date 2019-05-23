НГУ подпишет соглашение с Huawei

— Особенность Новосибирска — отсутствие крупных высоко-технологичных компаний, которые могли бы реализовывать непрерывные программы обучения кадров совместно с вузами. С 2017 года мы запустили магистерскую программу с компанией OCSiAl . Сегодня в ней обучаются 16 магистров, и, судя по отзывам представителей компании, они готовы качеством подготовки выпускников, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

— Нашими партнерами по развитию школы выступят несколько высокотехнологичных компаний: ПАО «Яндекс», ПАО «Вымпелком», ряд институтов СО РАН. — говорит Федорук. — Кроме того, при НГУ уже работает научно-образовательный центр, созданный совместно с ПАО «Газпром нефть». В этом году в нем будут выполнены НИОКРы примерно на 100 млн рублей. Совместно с компанией запускается магистратура по прикладному инжинирингу.

В 2019 году университет намерен расширить практику сотрудничества с коммерческими компаниями по подготовке кадров и проведению исследований. В частности, на базе мехмата на уровне бакалавриата запустят инженерную школу, где будет два направления: искусственный интеллект и прикладной инжиниринг. Набор составит около 30 человек.

— Это направление сегодня активно развивается во всем мире, самые цитируемые работы — по глубоким нейронным сетям. У нас есть предложения к правительству области о создании кластера, который бы специализировался в этом направлении, — поясняет ректор НГУ. — У нас есть планы по созданию совместно с компанией Huawei , имеющей офис в Академгородке, крупного центра под эгидой университета. Построить там взаимодействие нужно так, чтобы с компанией — ключевым игроком мирового рынка телекоммуникаций — работали не только отдельные студенты и группы, но и в целом вуз выиграл бы от такого взаимодействия.

На уровне бакалавриата НГУ также получил 33 контрольные цифры приема по направлению « Мехатроника и робототехника » . На базе Высшего колледжа информатики университет будет совместно с заинтересованными компаниями готовить специалистов по машинному обучению и глубоким нейронным сетям.

Соглашение НГУ и Huawei планируют подписать в ближайшее время. Федорук подчеркнул, что руководство компании уже подтвердило планы по созданию такого центра в Новосибирске. Пока речь идет о проведении совместных исследований в сфере телекоммуникаций и машинного обучения, в перспективе к нему подключится и образование, в зависимости от того, на каких направлениях вуз и компания найдут точки соприкосновения.

— Я занимаюсь фотоникой и оптическими коммуникациями, Везде эти методы начинают применяться, и это очень большие перспективы в развитии. Тем более что специалистов по машинному обучению и обработке больших данных у нас до недавнего времени в принципе не было. Нам нужны компетенции в этом направлении, — подчеркнул он.

Кроме того, ректор рассчитывает, что при НГУ все-таки будет построен центр протонной терапии. Соглашение о его создании было подписано с корпорацией «Ростех» и холдингом «Швабе». Для работы в центре университет намерен в этом году начать подготовку специалистов по ядерной медицине — на уровне магистратуры. Федорук напомнил, что ядерная медицина, борнейтронозахватная терапия — это один из ключевых проектов программы «Академгородок 2.0».

— Это междисциплинарная магистерская программа между физфаком и факультетом естественных наук. С одной стороны, необходимы медики, которые бы неплохо разбирались в физике. С другой — физики, которые бы разбирались в медицине. Планируем набрать 10-15 человек, — пояснил он.

Министр науки Новосибирской области Алексей Васильев добавил, что регион готовится к подписанию соглашения с ГК «Ростех». Конкретные векторы сотрудничества он не обозначил.

Кроме того, на базе университета планируется открыть совместный хаб НГУ и АО «Сбертех», где будут созданы инновационные лаборатории. В перспективе к нему, скорее всего, присоединятся другие вузы Новосибирска.

— Заделов у нас очень много, но основной задачей университета является подготовка кадров для фундаментальной науки. Если в стране не будет науки — не будет ни технологий, ни развития, — заявил Михаил Федорук.

Алексей Васильев считает, что интерес к Новосибирской области и ее научному потенциалу, отмеченный руководством страны в 2018 году, вылился в повышение внимания к региону со стороны корпораций. По его словам, интерес к реализации научно-исследовательских проектов с институтами Академгородка проявляют ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО РЖД и т.д.

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