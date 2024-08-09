Реконструкция здания Музея основоположника российской космонавтики Юрия Кондратюка вышла на финишную прямую

Накануне Дня строителя губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ на объекте и поблагодарил строителей за качественную работу и бережное восстановление исторического облика здания.
— Это достойный результат по реконструкции исторического здания в рамках национального проекта, — отметил глава региона.
Гендиректор компании-застройщика РСУ-5 Михаил Голубев сообщил, что за 2023-2024 на объекте выполнены: устройство фундамента, возведение здания и устройство кровли, прокладка инженерных сетей, комплекс пусконаладочных работ, внутренняя отделка помещений. В стадии завершения монтаж инженерных систем, оснащение оборудованием.
При этом строители сохранили исторический облик здания 1924-го года, обеспечив соблюдение всех необходимых современных требований, учитывая потребности музея.
Ожидается, что уже в начале зимы новосибирские краеведы смогут встречать посетителей в обновлённых залах.
Два зала в обновленном здании музея посвятят жизни и проектам Юрия Васильевича Кондратюка. Подготовят и экспозицию о новосибирцах, которые внесли вклад в историю изучения, освоения космоса.
В пресс-службе правительства Новосибирской области добавили, что работы по реконструкции ведутся при поддержке региональных властей в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России, за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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