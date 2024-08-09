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Социальные взносы для застройщиков вносят смуту на рынке недвижимости Новосибирска

  • 09/08/2024, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Социальные взносы для застройщиков вносят смуту на рынке недвижимости Новосибирска
До сих пор нет четкого понимания размера социального взноса, что тормозит выдачу разрешений на строительство.

На закрытом заседании «Регионального делового клуба строителей» обсуждалась ситуация с социальными взносами. Официальный комментарий на момент публикации редакции Infopro54 получить не удалось, однако один из участников заседания поделился ключевыми темами, которые обсуждались в рамках вопроса по строительству школ и детсадов.

Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

По словам собеседника Infopro54, на данный момент в городе зависла выдача разрешений на строительство около 200 тысяч кв. м жилья. Стоит отметить, что эти цифры начальник департамента строительства мэрии Алексей Кондратьев озвучивал  еще в начале 2024 года. Но собеседник редакции пояснил, что часть застройщиков пошли по пути расселения площадок для предоставления территорий под детские сады, если рядом с их объектами есть такие площадки. Кто-то взялся за строительство детсадов, если это вписывается в цену. Более сложная ситуация со школами.

— Цена на строительство школы на 825 мест сейчас находится на уровне 2 млрд рублей. Одно место школьника с полным оснащением — 2,7 млн рублей. Чтобы застройщик вписался с социальными взносами в ее возведение, ему необходимо построить около 500 млн кв. м жилья. У нас в городе в принципе нет застройщиков, которые работают с такими объемами, плюс на это потребуются лет 10, — говорит собеседник редакции. — Что касается банковского кредитования, то этот вопрос сейчас вообще никто не ставит, так как ставки по кредитам, по сравнению с 2023 годом, выросли в два раза.

Он пояснил, что ключевой проблемой для новосибирского рынка недвижимости сегодня является отсутствие законодательно прописанных принципов выплаты социального взноса. С начала года застройщики Новосибирска на добровольной основе принимают на себя обязательство по выкупу земли или строительству детсадов из расчета 5 тысяч рублей на «квадрат» строящегося жилья, а также на паритетных с бюджетом основаниях — на строительство школ из того же расчета.

— В цифровом виде социальный взнос удобно закладывать в расчеты. Между тем областной Минстрой предложил рассчитывать взнос в доле вложения в детские сады и школы от объема строительства в расчете на одно место, — комментирует собеседник. — Допустим, на 30 тысяч кв. м жилья необходимы 57 школьных и 34 детсадовских места. Места в детсадах застройщик оплачивает полностью, в школах — напополам с бюджетом. При таком раскладе расчетный социальный взнос получается в 1,5 раза выше, чем тот, с которым добровольно согласились застройщики в начале года. Для многих компаний это критично, так как после 1 июля продажи упали до 70% и нужно время для их стабилизации.

Банкам предложили платить социальный взнос за новостройки в Новосибирске

Банкам предложили платить социальный взнос за новостройки в Новосибирске

Собеседник напомнил, что ситуация с жестким дефицитом мест в школах и детсадах наблюдается примерно в 8 регионах России, которые были вынуждены привлекать внебюджетные средства застройщиков к финансированию строительства социальной инфраструктуры.

— К примеру, в Перми городская дума еще в 2019 году приняла решение о введении благотворительных платежей для девелоперов, которые шли на социалку: детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, библиотеки и т.д. На тот момент это были 4 тысяч рублей с «квадрата». В декабре 2023 года сумма была повышена до 7,6 тысячи рублей за «квадрат», — рассказывает эксперт. — Наше областное правительство посчитало, что без наличия федерального законодательства этот «оброк» использовать для корректировки ситуации с социальной инфраструктурой невозможно.

Как сообщал «Коммерсант», соглашения о благотворительных взносах с мэрией Перми заключили 11 застройщиков на сумму 1,7 млрд рублей, из них 917 млн на конец 2023 года поступили в бюджет. До 2027 года город рассчитывает получить в рамках этих соглашений еще 712 млн. По данным издания, инициативу мэрии поддержало краевое министерство имущества.

Напомним, в сентябре прошлого года Седьмой Арбитражный суд по иску прокуратуры Новосибирской области признал незаконным ввод в эксплуатацию жилых домов без социальной инфраструктуры: детских садов и школ. После этого застройщики, департамент строительства и Минстрой РФ начали обсуждение, в каком формате может работать механизм социального взноса.

Ранее редакция сообщала о том, что социальные взносы застройщиков включают в правила землепользования в Новосибирске.

Фото freepik, автор: macrovector

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Пермь Новосибирск

Теги : строительство школ и детсадов Социальные взносы для застройщиков новостройки Новосибирска


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