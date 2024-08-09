Социальные взносы для застройщиков вносят смуту на рынке недвижимости Новосибирска

На закрытом заседании «Регионального делового клуба строителей» обсуждалась ситуация с социальными взносами. Официальный комментарий на момент публикации редакции Infopro54 получить не удалось, однако один из участников заседания поделился ключевыми темами, которые обсуждались в рамках вопроса по строительству школ и детсадов.

— Цена на строительство школы на 825 мест сейчас находится на уровне 2 млрд рублей. Одно место школьника с полным оснащением — 2,7 млн рублей. Чтобы застройщик вписался с социальными взносами в ее возведение, ему необходимо построить около 500 млн кв. м жилья. У нас в городе в принципе нет застройщиков, которые работают с такими объемами, плюс на это потребуются лет 10, — говорит собеседник редакции. — Что касается банковского кредитования, то этот вопрос сейчас вообще никто не ставит, так как ставки по кредитам, по сравнению с 2023 годом, выросли в два раза.

По словам собеседника Infopro54, на данный момент в городе зависла выдача разрешений на строительство около 200 тысяч кв. м жилья. Стоит отметить, что эти цифры начальник департамента строительства мэрии Алексей Кондратьев озвучивал еще в начале 2024 года. Но собеседник редакции пояснил, что часть застройщиков пошли по пути расселения площадок для предоставления территорий под детские сады, если рядом с их объектами есть такие площадки. Кто-то взялся за строительство детсадов, если это вписывается в цену. Более сложная ситуация со школами.

Он пояснил, что ключевой проблемой для новосибирского рынка недвижимости сегодня является отсутствие законодательно прописанных принципов выплаты социального взноса. С начала года застройщики Новосибирска на добровольной основе принимают на себя обязательство по выкупу земли или строительству детсадов из расчета 5 тысяч рублей на «квадрат» строящегося жилья, а также на паритетных с бюджетом основаниях — на строительство школ из того же расчета.

— В цифровом виде социальный взнос удобно закладывать в расчеты. Между тем областной Минстрой предложил рассчитывать взнос в доле вложения в детские сады и школы от объема строительства в расчете на одно место, — комментирует собеседник. — Допустим, на 30 тысяч кв. м жилья необходимы 57 школьных и 34 детсадовских места. Места в детсадах застройщик оплачивает полностью, в школах — напополам с бюджетом. При таком раскладе расчетный социальный взнос получается в 1,5 раза выше, чем тот, с которым добровольно согласились застройщики в начале года. Для многих компаний это критично, так как после 1 июля продажи упали до 70% и нужно время для их стабилизации.

— К примеру, в Перми городская дума еще в 2019 году приняла решение о введении благотворительных платежей для девелоперов, которые шли на социалку: детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, библиотеки и т.д. На тот момент это были 4 тысяч рублей с «квадрата». В декабре 2023 года сумма была повышена до 7,6 тысячи рублей за «квадрат», — рассказывает эксперт. — Наше областное правительство посчитало, что без наличия федерального законодательства этот «оброк» использовать для корректировки ситуации с социальной инфраструктурой невозможно.

Собеседник напомнил, что ситуация с жестким дефицитом мест в школах и детсадах наблюдается примерно в 8 регионах России, которые были вынуждены привлекать внебюджетные средства застройщиков к финансированию строительства социальной инфраструктуры.

Как сообщал «Коммерсант», соглашения о благотворительных взносах с мэрией Перми заключили 11 застройщиков на сумму 1,7 млрд рублей, из них 917 млн на конец 2023 года поступили в бюджет. До 2027 года город рассчитывает получить в рамках этих соглашений еще 712 млн. По данным издания, инициативу мэрии поддержало краевое министерство имущества.

Напомним, в сентябре прошлого года Седьмой Арбитражный суд по иску прокуратуры Новосибирской области признал незаконным ввод в эксплуатацию жилых домов без социальной инфраструктуры: детских садов и школ. После этого застройщики, департамент строительства и Минстрой РФ начали обсуждение, в каком формате может работать механизм социального взноса.

Ранее редакция сообщала о том, что социальные взносы застройщиков включают в правила землепользования в Новосибирске.