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В НГУЭУ пройдет коммуникационный форум «NovoPRsk-2019»

В мероприятии примут участие более 600 студентов России, ближнего и дальнего зарубежья.
  • 11/04/2019, 18:15
XII Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk-2019»

12 апреля 2019 года в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» состоится XII Сибирский коммуникационный форум «NovoPRsk-2019». В мероприятии примут участие более 600 студентов России, ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

В этом году форум посвящен новым технологиям в управлении потребительским поведением, формированию коммуникационного поля и подобным исследованиям и внедрениям.

Отмечается, что работа форума NovoPRsk-2019 организована по трем траекториям:

  • «Тренды». Спикеры расскажут о новых инструментах в работе маркетолога, которые показывают самые высокие результаты на текущий момент;
  • «Кейсы». В рамках этой траектории спикеры сообщат о реальных задачах, которые стояли перед ними, о стратегиях своих действий, полученных результатах;
  • «Эффективность». Здесь будут обсуждаться секреты повышения профессиональной эффективности и личной продуктивности.

Помимо работы по траекториям, участники Форума смогут присоединиться к дискуссии в рамках Круглого стола на тему «Реальный маркетинг в эпоху виртуальности: новейшие инструменты и тренды».

Кроме этого, в рамках Форума заработает новый формат — панельная дискуссия с участием представителей органов власти и иностранных бизнесменов на тему «Сибирский регион во внешнеэкономический среде: позиционирование и продвижение». Будут обсуждаться проблемы и перспективы взаимодействия и выхода на международный рынок.

Также для студентов высших и средне-специальных учебных заведений и учащихся общеобразовательных школ ждет конкурс научных работ с творческими заданиями, конкурсы, призы и памятные подарки. Особенностью форума в этом году является конкурс аналитических работ иностранных студентов.

«NovoPRsk» — это уникальный студенческий проект, созданный в 2006 году в партнерстве с органами власти, представителями бизнес-структур и общественными организациями. Форум представляет собой площадку для обсуждения актуальных вопросов коммуникационной сферы, на которой студенты, преподаватели и бизнес-практики обсуждают проблемы маркетинга, рекламы и связей с общественностью.

Фото: пресс-служба НГУЭУ

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