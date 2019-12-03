Реконструкцию ВПП в Толмачёво выполнит «Новосибирскавтодор»

Компания «Новосибирскавтодор» стала победителем аукциона на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево (ВПП-2). Стоимость госконтракта — 3,6 млрд рублей. Вторым участником тендера стало московское АО «Центродорстрой», однако заявка компании была признана не соответствующей условиям конкурса.

Напомним, конкурс на реконструкцию (ВПП-2) объявили 1 ноября. Подача заявок должна была завершиться 22 ноября. Итоги конкурса планировалось подвести 25 ноября. Начальная стоимость работ оценивалась в 3,6 млрд руб. Заказчик — Федеральное агентство воздушного транспорта. За день до завершения срока подачи заявок ООО «Сибирский кедр» обратилось в УФАС по Новосибирской области с жалобой на проведение конкурса по реконструкции ВПП-2. 29 ноября Фас возобновила тендер.

Фото с сайта аэропорта Толмачёво, автор- Андрей Нейман