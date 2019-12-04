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Регистрация индивидуального предпринимателя онлайн

  • 04/12/2019, 09:45
Зарегистрировать юридическое лицо с помощью Интернет? Сейчас это сделать легко и просто!

Для получения свидетельства на право ведения индивидуальной предпринимательской деятельности (ИП), требуется подать заявление в одно из отделений налоговой службы РФ. Сделать это можно различными методами:

  • при личном обращении в отделение налоговой службы или в МФЦ;
  • отправить заявление по почте (приложить копию вашего паспорта, а также подпись, предварительно заверив их в нотариальной конторе);
  • в электронном виде, без цифровой подписи, на сайте ФНС или на платформе Госуслуги. Таким образом только подаётся заявка на оформление, оригиналы всех документов придётся предоставить в налоговую лично;
  • онлайн с электронной подписью. Отправить весь пакет документов для регистрации, а также получить ответ из налоговой можно полностью через интернет. При подаче заявки данным методом госпошлина не взимается.

Алгоритм оформления заявки в ФНС онлайн без цифровой подписи

При подаче заявки онлайн, весь пакет документов формируется автоматически. Для этого нужно:

  1. Зарегистрировать свой логин и пароль на сайте ФНС РФ.
  2. Перейти в раздел «Индивидуальные предприниматели».
  3. Далее нажать на кнопку «Заполнить новое заявление».
  4. Разрешить обработку ваших персональных данных и отметить вид заявления (форма Р21001).
  5. Указать адрес по месту постоянной регистрации.
  6. Указать ИНН. Если не знаете свой ИНН, то после заполнения всех строк нажмите «Узнать ИНН». Если вам ещё не присвоен ИНН, не заполняйте это поле.
  7. Заполнить поля с личной информацией: пол, ФИО, дата и место рождения, указать ваши данные паспорта (серия, номер, где, кем и когда выдан).
  8. Отметить основной вид вашей деятельности. Если помимо основной имеются дополнительные сферы деятельности, желательно указать и их.
  9. Выбрать из списка способ получения документов — «Выдать заявителю».
  10. Далее сервис осуществляет проверку данных. Если проверка пройдена успешно нажать «Далее».
  11. Оплатить установленную госпошлину за получение статуса ИП (800р.). Для оплаты онлайн выберите банк (указать БИК банка и дату оплаты) или платёжную систему. Нужно сохранить оплаченную квитанцию. Чтобы оплатить пошлину наличным способом, можно сформировать квитанцию, которая оплачивается в любом отделении Сбербанка.
  12. Выбрать из списка способ подачи заявления на регистрацию ИП «В электронном виде без электронной подписи» и нажать отправить.

Приглашение на визит в налоговую придёт на указанную вами электронный адрес, в течении трёх рабочих дней. При визите в ФНС необходимо предъявить документы:

  • оригинал и копию всех страниц паспорта;
  • квитанцию с оплатой госпошлины за регистрацию ИП;
  • при необходимости, извещение о переходе на упрощённую систему налогообложения.

В случае, если вы не успеете предоставить бумаги в ФНС вовремя, ваша заявка автоматически аннулируется. Её можно будет составить заново, второй раз госпошлину за регистрацию оплачивать не требуется.

 

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