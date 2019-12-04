Регистрация индивидуального предпринимателя онлайн

Для получения свидетельства на право ведения индивидуальной предпринимательской деятельности (ИП), требуется подать заявление в одно из отделений налоговой службы РФ. Сделать это можно различными методами:
- при личном обращении в отделение налоговой службы или в МФЦ;
- отправить заявление по почте (приложить копию вашего паспорта, а также подпись, предварительно заверив их в нотариальной конторе);
- в электронном виде, без цифровой подписи, на сайте ФНС или на платформе Госуслуги. Таким образом только подаётся заявка на оформление, оригиналы всех документов придётся предоставить в налоговую лично;
- онлайн с электронной подписью. Отправить весь пакет документов для регистрации, а также получить ответ из налоговой можно полностью через интернет. При подаче заявки данным методом госпошлина не взимается.
Алгоритм оформления заявки в ФНС онлайн без цифровой подписи
При подаче заявки онлайн, весь пакет документов формируется автоматически. Для этого нужно:
- Зарегистрировать свой логин и пароль на сайте ФНС РФ.
- Перейти в раздел «Индивидуальные предприниматели».
- Далее нажать на кнопку «Заполнить новое заявление».
- Разрешить обработку ваших персональных данных и отметить вид заявления (форма Р21001).
- Указать адрес по месту постоянной регистрации.
- Указать ИНН. Если не знаете свой ИНН, то после заполнения всех строк нажмите «Узнать ИНН». Если вам ещё не присвоен ИНН, не заполняйте это поле.
- Заполнить поля с личной информацией: пол, ФИО, дата и место рождения, указать ваши данные паспорта (серия, номер, где, кем и когда выдан).
- Отметить основной вид вашей деятельности. Если помимо основной имеются дополнительные сферы деятельности, желательно указать и их.
- Выбрать из списка способ получения документов — «Выдать заявителю».
- Далее сервис осуществляет проверку данных. Если проверка пройдена успешно нажать «Далее».
- Оплатить установленную госпошлину за получение статуса ИП (800р.). Для оплаты онлайн выберите банк (указать БИК банка и дату оплаты) или платёжную систему. Нужно сохранить оплаченную квитанцию. Чтобы оплатить пошлину наличным способом, можно сформировать квитанцию, которая оплачивается в любом отделении Сбербанка.
- Выбрать из списка способ подачи заявления на регистрацию ИП «В электронном виде без электронной подписи» и нажать отправить.
Приглашение на визит в налоговую придёт на указанную вами электронный адрес, в течении трёх рабочих дней. При визите в ФНС необходимо предъявить документы:
- оригинал и копию всех страниц паспорта;
- квитанцию с оплатой госпошлины за регистрацию ИП;
- при необходимости, извещение о переходе на упрощённую систему налогообложения.
В случае, если вы не успеете предоставить бумаги в ФНС вовремя, ваша заявка автоматически аннулируется. Её можно будет составить заново, второй раз госпошлину за регистрацию оплачивать не требуется.