Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

На рынок МКК «огородами» начинают выходить крупные игроки

Микрокредитованием заинтересовались ГК «ЦФТ» и известный новосибирский банкир Игорь Ким.
  • 03/12/2019, 18:08
Автор: Юлия Данилова
На рынок МКК «огородами» начинают выходить крупные игроки
Покупка микрофинансовой организации на физлицо вызвана желанием покупателя снизить репутационные риски.

В начале октября в Новосибирске была зарегистрирована ООО «Микрокредитная компания «Страна экспресс». По данным «Контур.Фокус», ранее она работала в Абакане под брендом ООО МКК «Стис-А». В августе компания сменила собственника. Ее учредителем стала Виктория Смоленская — генеральный директор платежной системы «Золотая корона» (входит в ГК «ЦФТ»).

На момент публикации редакции не удалось получить комментарий пресс-службы ГК «ЦФТ» о целях покупки.

Как пояснил InfoPro54 главный редактор специализированного портала Easyfins.ru Евгений Петров, на сайте «Страны экспресс» указано, что на текущий момент микрофинансовые услуги она не предоставляет.

— На мой взгляд, эта сделка связана с расширением бизнеса ГК «ЦФТ», — рассуждает эксперт. — Они же платежный сервис. Могут создать проект по pos-кредитам. Могут предложить банкам платформу по кредитованию МСБ. Могут, просто с запозданием, выйти на онлайн-рынок микрофинансирования через частное лицо. Но то, что конечным собственником «Страны экспресс» выступает ГК ЦФТ, для меня очевидно. Даже электронная почта компании, указанная на домене в качестве контактной для ЦБ РФ, принадлежит группе ЦФТ.

По данным «Контур.Фокус», по итогам 2018 года доходы МКК «Страна экспресс» составили 1,9 млн рублей. Директором компании с августа является Константин Лебедев.

— Покупка микрофинансовой организации на физлицо, на мой взгляд, вызвана желанием покупателя снизить репутационные риски. Когда у регулятора или других контролирующих органов возникнут претензии к конкретной МФО, то пострадает обычный человек, а не вся платежная система или финансовый холдинг, — поясняет Евгений Петров. — С другой стороны, при подобных сделках у инвестора должно быть безграничное доверие к номинальным собственникам: его можно обидеть, и он тогда уволится вместе с приобретенным активом.

По наблюдению эксперта, интерес к рынку микрокредитования проявляет известный бизнесмен и банкир Игорь Ким. Евгений Петров отмечает, что в январе 2019 года в Новосибирске была зарегистрирована ООО МКК «Майер», ранее работавшая в городе Снежинске Челябинской области. Ее покупателем выступил Владимир Машкарин, который ранее был совладельцем ООО КБ «Стромкомбанк» (г. Красноярск). В 2013 году банк был присоединен к ООО «Экспобанк», основным собственником которого является Игорь Ким.

— В марте 2019 года у Машкарина долю в 1,36% приобретает новосибирское ООО «Морелам», а долю в 1% — ООО «Ганзасоюз». 24,5% в компании «Морелам»  владеет Игорь Ким, бенифициаром «Экспобанка», «Ганзасоюза» является отец Владимира Машкарина — Николай, — пишет на своем портале Евгений Петров.

По данным Rusprofile, гендиректор компании МКК «Майер» — Максим Франц. Он же учредитель еще одной микрофинансовой компании — ООО МКК «Кватро», созданной в июне 2019 года.

По информации Евгения Петрова, по адресу МКК «Майер» в Снежинске была зарегистрирована ООО МКК «Влияние запада», в августе 2019 года компания также была перерегистрирована в Новосибирске. Ее гендиректор и учредитель (50%) — Игорь Воронцов. Еще 50% в компании принадлежат Артему Смирнову. До 2017 года он был собственником новосибирской ООО МКК «Финансовая платформа». В апреле 2017 организация ликвидирована.

— Многие банки имеют свои собственные МФО: АО «Тинькофф банк», АО «ОТП-банк», ПАО Сбербанк, ООО «ХКФ Банк». У каждого — свои цели их использования. Вероятно, Игорь Ким планирует использовать МФО как альтернативный небанковский кредитный институт, — рассуждает собеседник InfoPro54. — При этом отмечу, что ПАО «Почта Банк» и ПАО Банк ВТБ закрыли свои дочерние МФО.

По данным ЦБ РФ, на территории Новосибирской области зарегистрированы 60 микрофинансовых организаций, одна из них находится в стадии ликвидации,  из них 4 — в статусе МФК (микрофинансовая компания, может привлекать деньги от физлиц). Шесть компаний зарегистрированы на территории области.

— На протяжении 2019 года в реестр были включены сведения об 11 организациях, исключены — 15. Численность МФО на территории Новосибирской области за неполных 10 месяцев 2019 года сократилась на 6,2% (всего по рынку — 8,2%), — комментирует Евгений Петров.

По его словам, подавляющее количество компаний работает в сегменте займов наличными, затем идут залоговые МКК. Он подчеркивает, что из-за запрета для МФО с 1 октября 2019 года выдавать займы под залог жилой недвижимости они работают только с автотранспортом и дистанционными краткосрочными займами.

Популярное с сайта

«Морковка» для мотивации

03/12/2019, 17:25
Бизнесмены признаются, что пока не понимают, как мотивировать поколение Z, которое выходит на рынок труда.

С начала января S7 Airlines открывает новые межрегиональные рейсы из Новосибирска

03/12/2019, 16:18
В большинстве регионов возможность прямого перелета в столицу Сибири появляется впервые.

РСА актуализировал новые справочники запчастей

03/12/2019, 15:25
Стоимость «корзины часто бьющихся запчастей» выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9%.

Актуальный разговор

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Все материалы
Новости

Реконструкцию ВПП в Толмачёво выполнит «Новосибирскавтодор»

03/12/2019, 18:40

СААП и Фонд микрокредитования Новосибирской области решили сотрудничать

03/12/2019, 18:01

Новосибирская область вошла в число лидеров рейтинга эффективности деятельности губернатора

03/12/2019, 17:58

Новосибирская область направила бизнес-миссию в Саудовскую Аравию

03/12/2019, 17:46

Концентрат искусств

03/12/2019, 17:31

«Морковка» для мотивации

03/12/2019, 17:25

С начала января S7 Airlines открывает новые межрегиональные рейсы из Новосибирска

03/12/2019, 16:18

РСА актуализировал новые справочники запчастей

03/12/2019, 15:25

В Новосибирской области самый большой миграционный прирост в округе

03/12/2019, 14:28

Ученые НГТУ НЭТИ и ИНТМАШ разработали «умный» источник питания для самолетов в Арктике

03/12/2019, 13:19

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска