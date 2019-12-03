На рынок МКК «огородами» начинают выходить крупные игроки

На момент публикации редакции не удалось получить комментарий пресс-службы ГК «ЦФТ» о целях покупки.

Как пояснил InfoPro54 главный редактор специализированного портала Easyfins.ru Евгений Петров, на сайте «Страны экспресс» указано, что на текущий момент микрофинансовые услуги она не предоставляет.

— На мой взгляд, эта сделка связана с расширением бизнеса ГК «ЦФТ», — рассуждает эксперт. — Они же платежный сервис. Могут создать проект по pos-кредитам. Могут предложить банкам платформу по кредитованию МСБ. Могут, просто с запозданием, выйти на онлайн-рынок микрофинансирования через частное лицо. Но то, что конечным собственником «Страны экспресс» выступает ГК ЦФТ, для меня очевидно. Даже электронная почта компании, указанная на домене в качестве контактной для ЦБ РФ, принадлежит группе ЦФТ.

По данным «Контур.Фокус», по итогам 2018 года доходы МКК «Страна экспресс» составили 1,9 млн рублей. Директором компании с августа является Константин Лебедев.

— Покупка микрофинансовой организации на физлицо, на мой взгляд, вызвана желанием покупателя снизить репутационные риски. Когда у регулятора или других контролирующих органов возникнут претензии к конкретной МФО, то пострадает обычный человек, а не вся платежная система или финансовый холдинг, — поясняет Евгений Петров. — С другой стороны, при подобных сделках у инвестора должно быть безграничное доверие к номинальным собственникам: его можно обидеть, и он тогда уволится вместе с приобретенным активом.

По наблюдению эксперта, интерес к рынку микрокредитования проявляет известный бизнесмен и банкир Игорь Ким. Евгений Петров отмечает, что в январе 2019 года в Новосибирске была зарегистрирована ООО МКК «Майер», ранее работавшая в городе Снежинске Челябинской области. Ее покупателем выступил Владимир Машкарин, который ранее был совладельцем ООО КБ «Стромкомбанк» (г. Красноярск). В 2013 году банк был присоединен к ООО «Экспобанк», основным собственником которого является Игорь Ким.

— В марте 2019 года у Машкарина долю в 1,36% приобретает новосибирское ООО «Морелам», а долю в 1% — ООО «Ганзасоюз». 24,5% в компании «Морелам» владеет Игорь Ким, бенифициаром «Экспобанка», «Ганзасоюза» является отец Владимира Машкарина — Николай, — пишет на своем портале Евгений Петров.

По данным Rusprofile, гендиректор компании МКК «Майер» — Максим Франц. Он же учредитель еще одной микрофинансовой компании — ООО МКК «Кватро», созданной в июне 2019 года.

По информации Евгения Петрова, по адресу МКК «Майер» в Снежинске была зарегистрирована ООО МКК «Влияние запада», в августе 2019 года компания также была перерегистрирована в Новосибирске. Ее гендиректор и учредитель (50%) — Игорь Воронцов. Еще 50% в компании принадлежат Артему Смирнову. До 2017 года он был собственником новосибирской ООО МКК «Финансовая платформа». В апреле 2017 организация ликвидирована.

— Многие банки имеют свои собственные МФО: АО «Тинькофф банк», АО «ОТП-банк», ПАО Сбербанк, ООО «ХКФ Банк». У каждого — свои цели их использования. Вероятно, Игорь Ким планирует использовать МФО как альтернативный небанковский кредитный институт, — рассуждает собеседник InfoPro54. — При этом отмечу, что ПАО «Почта Банк» и ПАО Банк ВТБ закрыли свои дочерние МФО.

По данным ЦБ РФ, на территории Новосибирской области зарегистрированы 60 микрофинансовых организаций, одна из них находится в стадии ликвидации, из них 4 — в статусе МФК (микрофинансовая компания, может привлекать деньги от физлиц). Шесть компаний зарегистрированы на территории области.

— На протяжении 2019 года в реестр были включены сведения об 11 организациях, исключены — 15. Численность МФО на территории Новосибирской области за неполных 10 месяцев 2019 года сократилась на 6,2% (всего по рынку — 8,2%), — комментирует Евгений Петров.

По его словам, подавляющее количество компаний работает в сегменте займов наличными, затем идут залоговые МКК. Он подчеркивает, что из-за запрета для МФО с 1 октября 2019 года выдавать займы под залог жилой недвижимости они работают только с автотранспортом и дистанционными краткосрочными займами.