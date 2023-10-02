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Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области до конца 2023 года

  • 02/10/2023, 12:44

Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области до конца 2023 года
До конца года планируется приобретение 206 автобусов для 32 муниципалитетов региона.

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещание дал поручение районам области ускорить проведение конкурсных процедур.

— Задача, которая требует пристального внимания. Это приобретение общественного транспорта за счет средств специального казначейского кредита. Помощь для муниципалитетов безусловно важная, долгожданная. Никогда такой объем финансирования единовременно на приобретение автобусов, особенно на сельских территориях, не выделялся. Такой крупной поставки, 206 автобусов, не было никогда. При этом некоторые районы уже получают новую технику, а некоторые только готовят конкурсные процедуры. Поэтому необходимо ускориться, — подчеркнул Андрей Травников.

Как доложил главе региона врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, по специальному казначейскому кредиту, на основании решения, принятого на заседании штаба, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, планируется приобретение 206 автобусов для 32 муниципальных образований Новосибирской области.

В нескольких районах конкурсные процедуры завершены, на сегодняшний момент уже 16 единиц автобусов марки ПАЗ и ГАЗель поставлено в Новосибирскую область, и находится на предприятиях. Это Доволенский (7 единиц), Татарский (1 единица), Усть-Тарский (6 единиц), и Северный (2 единицы) районы.

В трех муниципальных образованиях, Каргатский, Чулымский районы и город Обь, процедуры начаты и завершатся 10 октября. По остальным заключённым контрактам сроки поставки транспорта определены до 15 декабря 2023 года.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирcк

Теги : транспорт власть Андрей Травников


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