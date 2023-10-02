Продавца, который закрыл в холодильнике 9-летнего школьника, отдали под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего». Судьбу 48-летнего продавца-кассира теперь будет решать суд.

Напомним, ЧП произошло 23 августа 2022 года. Девятилетний школьник увидел на прилавке супермаркета просроченные товары и попросил сотрудников торгового зала убрать их с продажи. Один из продавцов отреагировал очень агрессивно. Мужчина грубо схватил ребенка и затащил его в подсобку, а там закрыл в холодильнике. Ребенок не растерялся и по мобильному телефону позвонил в службу спасения. Об инциденте стало известно из социальных сетей, где папа мальчика рассказал о происшествии.

После широкого резонанса Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Редакции Infopro54 стало известно, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по статье за наркотики.