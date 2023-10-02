В Барабинском районе охотникам не удалось застрелить опасного медведя-каннибала

В Барабинском районе Новосибирской области попытки охотников застрелить опасного медведя-каннибала не увенчались успехом, передает цифровое издание Om1.ru.

Напомним, 24 сентября хищник стал причиной задержки движения по железной дороге на два часа, так как в это время он пожирал другого медведя, ранее сбитого поездом.

Региональное Минприроды выпустило приказ на отстрел дикого животного, потому что медведь не собирался покидать территорию, прилегающую к железной дороге. Кроме того, зверь проявлял агрессию, из-за чего путейцы и обитатели станции Труновское боялись, что он на них набросится.

— По результатам трех дней медведь найден и отстрелен не был», — сообщили изданию в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Отмечается, что подобного рода приказы действуют три дня. Если зверь не уходит в лес и продолжает угрожать жизни людей, то документ издают повторно.