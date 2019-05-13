Секретарь горизбиркома заработал больше председателя

Доход председателя Горизбиркома Тамары Краткой, как следует из декларации, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска, в 2018 годуувеличился на 300 тыс руб. и составил 2,4 млн. руб. (в 2017г — 2,1 млн.). У неё в собственности, как и в прошлом году, квартира (64,2 кв. м.), земельный участок (884 кв. м.), парковка в общедолевой собственности 1/77 (2615 кв. м.). За председателем горизбиркома также числится автомобиль «Mitsubishi ASX20».

Доход её заместителя Андрея Голомазова практически не изменился и составил, как и год назад, 1,9 млн. Среди имущества в его декларации по-прежнему записаны два земельных участка общей площадью 1124 кв. м. А вот количество квартир в общей совместной собственности, по сравнению с декларацией прошлого года, стало на одну больше, а именно три, и их общая площадь составляет 133,7 кв. м. (в 2017 г. площадь двух задекларированных в совместной собственности квартир составляла 101,2 кв.м.). Ещё одна квартира у зампреда горизбиркома в собственности индивидуальной (62,9 кв. м.). Кроме того, за зампредом горизбиркома числится автомобиль «Рено Колеус». А вот машиноместа в долевой собственности 1/37 (1185,3 кв. м.) у него уже нет. С 1,8 млн. в 2017 до 323,8 тыс. в 2018 сохранился доход супруги Голомазова. За ней также числятся три квартиры в общей совместной собственности (101,2кв. м.) и одна — в общедолевой (58,9 кв.м.). Ещё одна квартира (69,2 кв. м.) — в пользовании. Также в пользовании земельный участок (524 кв. м).

Секретарь Горизбиркома Татьяна Гладилина задекларировала доход в 2,6 млн. руб., что значительно выше дохода её предшественницы на должности Натальи Кошкиной в 2017 (1,2 млн. руб.). У нынешнего секретаря избиркома две квартиры — в общедолевой (65,1 кв. м.) и индивидуальной (51,3 кв. м.) собственности. Также у секретаря комиссии в пользовании жилой дом (15,3 кв. м.) и два земельных участка общей площадью 2000 кв. м. Супруг женщины задекларировал доход в размере 115,2 тыс. руб. У него в собственности два земельных участка общей площадью 2 тыс. кв. м., жилой дом (16,3 кв. м.), гараж (29,4 кв. м.), а также в долевой собственности квартира (65,1 кв. м.).

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