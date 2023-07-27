Рекордное количество заявлений подали абитуриенты в два новосибирских вуза

Повышенную активность абитуриентов зафиксировали в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

— Практически завершился приём документов на программы бакалавриата и специалиста. Пока идём с опережением относительно того же 2022 года – 6285 заявлений, что на 837 больше, чем годом ранее. Общее количество заявлений на все уровни образования подбирается к 10 тысячам, — сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ректор экономического вуза Павел Новгородов.

Свыше 10 тысяч заявлений поступило и в Сибирском институте управления – РАГХиГС. Это значительно больше, чем в ходе кампаний прошлых лет.

Лидер среди самых востребованных направлений у абитуриентов традиционно – «Реклама и связи с общественностью»: 1337 заявлений (на 491 больше, чем в предыдущем году).

– Также в числе популярных – «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономическая безопасность», «Управление персоналом», «Психология служебной деятельности» и «Международные отношения». Стоит отметить, что значительно вырос интерес абитуриентов к новым программам «Таможенное дело» и «Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле», – рассказали в пресс-службе Сибирского института управления.

В РАНХиГС прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершен. До 15 августа принимают заявления от абитуриентов, желающих учиться за свой счет, то есть на коммерческие места очного и заочного отделений. Окончательные списки всех поступивших в этот институт опубликуют 28 августа.