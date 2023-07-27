В Новосибирске присяжные в третий раз оправдали блогера Анатолия Гомзякова

В Новосибирске очередная коллегия присяжных по делу блогера Анатолия Гомзякова признала его невиновным в убийстве подписчика. Об этом сообщают в областном Управлении судебного департамента.

— Коллегия присяжных заседателей оправдала обвиняемого за отсутствием события преступления, — говорится в сообщении.

Напомним, в июне Ленинским районным судом была сформирована очередная коллегия присяжных, которая рассматривала дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова. До этого суд первой инстанции дважды выносил оправдательные приговоры, однако апелляция их обжаловала.

По версии обвинения, в апреле 2020 года Гомзяков убил своего знакомого после совместного распития спиртных напитков. Защита блогера со своей стороны, обращала внимание на ряд принципиальных нестыковок в обвинительном заключении. В частности, как отмечали сторонники обвиняемого, не были проведены те самые экспертизы, о которых говорится в заключении.

Ранее редакция сообщала об оправдательном приговоре по ещё одному делу об убийстве в Новосибирской области.