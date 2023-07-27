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Учиться и лечиться: в школе-интернате Татарска оборудовали соляную пещеру и сенсорную комнату для детей

  • 27/07/2023, 11:58
Учиться и лечиться: в школе-интернате Татарска оборудовали соляную пещеру и сенсорную комнату для детей
Деньги на ремонт - почти 1,5 миллиона рублей - выделили депутаты.

Законодательного собрания НСО Сергей Титков и Игорь Умербаев из собственного депутатского фонда.

К началу нового учебного года ремонт уже сделали. Помимо соляной пещеры и сенсорной комнаты для школы-интерната депутатских денег хватило на обустройство комнаты песочной игротерапии, отдельного кабинета для ветеранов спорта и образования.

— Мы постарались сделать всё для оздоровления детей, — сообщила журналистам Infopro54 Галина Малахова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ школа-интернат г. Татарска. — Соляная комната оборудована на морскую тематику, установлены столы, стулья для игры с песком, так же прибор для приготовления коктейлей.

В соляной комнате есть галогенератор. Он позволяет создать микроклимат, который очень похож на воздух в настоящих солевых пещерах. Данная процедура даёт отличный терапевтический эффект при самых разных заболеваниях.

Кроме того, в образовательном учреждении появилась новая музыкальная колонка, чтобы дети могли слушать расслабляющую музыку во время процедур. И новый телевизор, который используют на занятиях по песочной игротерапии. Он транслирует картинку со столов, где дети рисуют картины из песка. Такие занятия, по словам педагогов, способствуют развитию умственной и двигательной активности ребят.

Пробные занятия в обновлённых кабинетах уже прошли для учеников школы-интерната. В дальнейшем, они будут доступны и для других учеников города Татарска.

Фото: Администрация Татарского района

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Школа-интернат Татарск Соляная пещера ремонт


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