Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Закон снимает ограничения оборота находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, расположенные во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — один из видов зон с особыми условиями использования территории. ЗСО создаются для охраны источников водоснабжения от возможных загрязнений. Если в первом поясе вообще ничего нельзя строить, то во втором есть определенные ограничения, которые связаны, в частности, с размещением полигонов отходов, складов удобрений и ферм.

По закону оба вида поясов ЗСО были защищены от оборота участков. То есть эти земли нельзя передавать в частную собственность, покупать и продавать, однако можно сдавать в аренду. Теперь, после снятия запрета, земельные участки можно оформить под уже существующими строениями.