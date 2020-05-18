Для организаторов технологических кружков организован онлайн-акселиратор

25 мая проект Rukami Кружкового движения НТИ запускает онлайн-акселератор для организаторов технологических кружков, сообщили в пресс-службе проекта. К участию в нем приглашаются представители технологических, научных и инженерных кружков, центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), детских технопарков и других площадок технического творчества для детей и молодежи.

— Эксперты и представители лучших практик кружкового движения расскажут о выборе устойчивой бизнес-модели в условиях перемен, возможностях перехода из офлайн- в онлайн-формат, полезных инструментах для онлайн-продвижения и работы с сообществом, — говорят организаторы.

Отмечается, что за месяц в акселераторе примут участие 400 представителей региональных кружков. Программа разделена на 10 потоков, которые стартуют 25 мая, 5, 16 и 17 июня и учитывают разные часовые пояса в регионах России. 12 дней интенсивной работы включают в себя ежедневные 2-часовые сессии, в течение которых руководители кружков примут участие в серии вебинаров, групповой работе с участием модератора, получат обратную связь от менторов по проработанным инструментам и форматам.

Тренерами проекта выступят Дарья Абрамова, СЕО и основатель школы программирования и цифрового творчества «Кодабра», Сергей Акопян, руководитель акселератора социальных проектов Преактум, Наиля Замашкина, операционный директор и директор акселерационных программ Fintech Lab, Аркадий Селезнев, СEО «Yellow rockets», а также Анна Шолина, со-основатель технологического сообщества Rutech, предприниматель, методолог образовательных проектов и программ.

В расписание включены и онлайн-встречи с носителями лучших практик и семинары с представителями Кружкового движения НТИ.

— Организации и сообщества сегодня вынуждены экстренно эвакуироваться в онлайн и искать новые инструменты для продвижения. Мы запускаем акселератор, чтобы помочь технологическим кружкам оперативно перевести работу в новый формат. Вместе с экспертами участники программы разработают и проверят стратегии перехода в онлайн, попрактикуются в группах и смогут сразу же получить обратную связь, — говорит Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в АО «РВК».

Заявки на участие принимаются до 16 июня на сайте.

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Фото предоставлено пресс-службой проекта