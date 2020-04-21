Ремонт федеральных дорог в новосибирской области стартует в первой декаде мая

На всех объектах ремонта дорожники применят современные методы объёмного проектирования асфальтобетонных смесей, позволяющие учитывать эксплуатационные и климатические особенности каждого участка, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

Самый масштабный объект, протяжённостью 15 км, расположен на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» с 1233 по 1248 км в Убинском районе. В рамках капитального ремонта, в период с 18 мая по 22 октября текущего года, здесь обновят покрытие проезжей части с укладкой верхнего слоя из горячей щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси SMA-16. Укрепят геоматами откосы насыпи и кюветов, отремонтируют систему водоотвода, приведут в порядок пересечения и примыкания, а также остановки общественного транспорта вместе с тротуарами к ним. Кроме этого на участке оборудуют 2 км линий искусственного освещения, установят 2,7 км металлического ограждения, заменят дорожные знаки. Для транзитных водителей будет обустроена площадка отдыха.

Кроме этого, на трассе Р-254 в границах Новосибирской области запланирован текущий ремонт двух участков общей протяжённостью 12 км: с 1043 по 1048 км и с 1218 по 1225 км. Комплекс работ включает замену верхнего слоя дорожного покрытия и обновление элементов обустройства: дорожных знаков и столбиков, ограждения и водопропускных труб.

В направлении Кемеровской области, на трассе Р-255 «Сибирь», дорожные работы будут развёрнуты на протяжении 5 километров, с 88-го по 93-й, и продлятся с 1 мая до 1 сентября. Это сложный в эксплуатации участок, где предстоит локально заменить грунт и переустроить земляное полоно с применением экструзионного пенополистирола, а также усилить конструкции георешёткой с заполнением щебёночно-песчаной смесью. Толщина данной конструкции составит 1,37 м (из них 22 см – это три слоя асфальтобетона). Кроме этого на объекте отремонтируют водоотвод, пешеходные дорожки и посадочные площадки с устройством автопавильонов. Установят почти 2,3 км металлического барьерного ограждения, заменят столбики и знаки. Как и на всех объектах программы ремонта, здесь нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

На 42 километрах федеральных трасс в Новосибирской области уложат защитный слой из битумоминеральной смеси, который продлит срок службы существующего покрытия. Такие работы будут выполнены на Северном обходе Новосибирска с 44-го по 50-й км и на Р-254 «Иртыш» с 988-го по 1018-й км.

Отмечается, что в программе 2020 года также ремонт двух искусственных сооружений: это мост через озеро Старица на км 34 Северного обхода Новосибирска с окончанием в 2021 году и мост через реку Каргат на 1283 км трассы «Иртыш», где работы продлятся с 15 мая до 31 октября текущего года.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»