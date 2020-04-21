Руководителя организации судят за хищение муниципальных земель

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с августа 2015 года по февраль 2016 года руководитель общества с ограниченной ответственностью «Автолидер» по подложным документам зарегистрировал в Росреестре право собственности на несуществующие объекты недвижимости (нежилые здания), якобы расположенные на ранее арендованных у мэрии г. Новосибирска земельных участках.

— Впоследствии обвиняемый как собственник зданий воспользовался положениями земельного законодательства и выкупил у муниципального образования по льготной цене два земельных участка общей площадью более 9 тыс. кв. м, — уточнили в прокуратуре.

В результате действий руководителя фирмы бюджету г. Новосибирска причинен ущерб в размере более 26, 6 млн рублей, который в настоящее время возмещен.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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