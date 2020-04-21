«Вынужденная остановка пойдет на пользу рынку зарубежной недвижимости»

Директор и собственник ООО «Консалтинговая компания «Назаров и Партнеры» (бренд Nazarov&Partners) Александр Назаров уверен, что спрос вырастет, в том числе за счет тех, кто разочаровался в помощи, которую граждане и бизнес получают в родной стране, и решит эмигрировать.

— Александр, прокомментируйте ситуацию на рынке зарубежной недвижимости? Насколько он сейчас привлекателен для россиян с учетом экономической ситуации и коронавируса?

— В последние годы рынок зарубежной недвижимости развивался очень динамично. В первую очередь, в странах, привлекательных для туристов, а также с развитой экономикой, которые интересны бизнесу, высококвалифицированным специалистам и студентам. Эта динамика сохранялась, если бы не закрытые границы. Впрочем, на мой взгляд, вынужденная остановка, наблюдаемая сейчас, рынку зарубежной недвижимости пойдет на пользу. Предполагаю, что когда ситуация с коронавирусом подойдет к завершению, несмотря на общее понижение доходов населения, мы будем наблюдать резкий рост количества поездок россиян за рубеж, и длительность этих поездок будет выше, чем до кризиса. Да, людям придется ломать стереотипы относительно сформированного в умах образа опасности вируса, анализировать, в какие страны можно выезжать, а в какие — нет, но россияне просто соскучатся по таким поездкам и будут наверстывать упущенное. Первые отрасли, которые станут восстанавливаться, — это перевозки, рестораны, отели, арендный бизнес, путешествия.

Я внимательно анализирую настроения на рынке недвижимости, слушаю, что говорят застройщики, девелоперы, мои партнеры и конкуренты — и понимаю: люди, которые вырвутся в турпоездки, будут обращать внимание на недвижимость.

— По вашим оценкам, сейчас на рынке зарубежной недвижимости цены изменились?

— На этом рынке нет паники и нет снижения цен. С одной стороны, пока прошло довольно мало времени, чтобы ситуация с коронавирусом и новым экономическим кризисом серьезно отразилась на этом рынке. Наметки есть, но открыто об этом никто не говорит, хотя на скидки продавцы и девелоперы идут более охотно. Если ситуация затянется, то цены, конечно, упадут, но пока рынок «держит лицо». С другой стороны, все прекрасно понимают, что когда границы откроются, «голодные» инвесторы и покупатели хлынут на этот рынок. Вот тогда говорить о снижении цен будет нелогично. Лично я считаю, что цены не просто дадут отскок до уровня начала 2020 года, а превысят его.

— То есть если инвестировать средства в зарубежную недвижимость, то лучше делать это сейчас?

— Если инвестор или покупатель, в принципе, рассматривает для себя такую возможность, если он определился со страной и более-менее четко понимает, чего хочет приобрести, то да. Сейчас сделки с иностранными инвесторами есть, но они не поставлены на поток. Это разовые договоры о покупке, резервировании недвижимости, переговоры. Далеко не те цифры, которые хотелось бы видеть участникам рынка.

Как вариант, нужно очень внимательно наблюдать за ситуацией с заболеванием коронавирусом в России и в выбранной стране. Как только будет очевидно, что эпидемия пошла на спад, что в течение месяца могут открыть границы — это будет самое лучшее время для покупки недвижимости. «Голодные» застройщики станут более сговорчивыми. Сейчас они совершают сделки внутри своей страны, а иностранцы на зарубежных рынках являются штучным товаром.

Я считаю, что сейчас нужно выходить на диалог с застройщиками, брокерами, агентами. Искать и изучать интересные варианты, обсуждать цены, резервировать объекты и ждать, когда откроются границы. Сейчас появились разные программы дистанционного консультирования, выбора недвижимости, 3D-презентации, дистанционные сделки и открытие счета в банке. На самом деле, зарубежные рынки недвижимости очень быстро подстроились под ситуацию и готовы к новым форматам работы с иностранными инвесторами, консультировать по поводу продажи, заключать предварительные договоры купли-продажи и бронирования.

— Кто, по вашим оценкам, будет заинтересован в покупке недвижимости за границей?

— Я бы выделил несколько категорий покупателей-россиян.