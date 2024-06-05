Ремонт на Димитровском мосту в Новосибирске идет с опережением графика

В марте муниципальное предприятие «Гормост» заключило контракт на капитальный ремонт объекта, подрядчик приступил к работам. Проект рассчитан на два года.
Ход работ проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
— Здесь требовалось не просто асфальтирование, а полное переустройство дорожного основания. В этом году ремонтируется проезжая часть в направлении с левого берега на правый, — отметил Максим Кудрявцев.
На сегодняшний день подрядная организация осуществляет демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, бетонного защитного слоя плиты проезжей части и гидроизоляции. Для этого была отгорожена одна полоса движения по направлению с левого берега на правый. Движение транспорта здесь организовано по трём полосам в каждую сторону, полосы при этом сузили.
Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев рассказал, что в этом году запланирована полная замена конструкции дорожной одежды (включая выравнивающий слой из бетона и гидроизоляцию) по направлению на правый берег (9500 кв. метров).
— Сегодня все работы идут в графике, даже с некоторым опережением, — подчеркнул Иосиф Кодалаев.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
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