Новосибирская компания выходит в Объединенные Арабские Эмираты

Новосибирская компания ООО «Завод тактильного оборудования Тифлотехника» выходит на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Как рассказал Infopro54 учредитель и генеральный директор компании Александр Буравков, в настоящее время просчитывается логистика и объемы поставок продукции.

По его словам, в мае компания приняла участие в бизнес-миссии в ОАЭ, организованной Центром поддержки экспорта Новосибирской области. Медицинская выставка проходила в Абу-Даби. В ней принимали участие многие страны, в том числе Англия, Швейцария, Китай.

— Несмотря на то, что выставка была не совсем по нашему профилю, мы поехали, рассчитывая почерпнуть что-то новое для дальнейшего развития. Представили на ней продукцию для доступной среды и реабилитации. Оказалось, что российские разработки по доступной среде более совершенны в задумке. Они детально продуманы для людей с инвалидностью, потому что мы тесно работаем с Новосибирской областной организацией Всероссийского общества инвалидов. Продукция, которую мы уже давно применяем, для арабов — новинка. В результате наша компания получила позитивный отклик от посетителей, — рассказал собеседник редакции.

Александр Буравков добавил, что Арабская ассоциация инвалидов выразила желание сотрудничать и поддержать продукцию компании.

— Наше новое изобретение — информационный терминал, который помогает ориентироваться людям с нарушениями слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата — на них произвела очень сильное впечатление. Для них это инновация. Представители местного художественного музея Лувр Абу-Даби очень заинтересовались разработкой. Пока в ОАЭ применяется только шрифт Брайля. Дублирование информации сурдопереводом у них не применяется. В этом наша продукция обогнала европейскую. И я нисколько не приукрашиваю, — поделился он.

Кроме того, в Ассоциации инвалидов ОАЭ заинтересовались тактильной плиткой, которую разработала компания.

— Учитывая температуру в ОАЭ, рассматривается возможность оперативных поставок плитки на пилотные проекты. Надеемся, что первая поставка будет уже в июне-июле, — добавил предприниматель.

Одной из популярных развлекательных локаций в ОАЭ является остров Яс. Он находится в 30 минутах езды от Абу-Даби. По словам Александра Буравкова, сейчас остров оснащается различным оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Его хотят максимально оснастить для людей с инвалидностью и этот опыт масштабировать на все Эмираты. Компания, которая является куратором этого проекта, тоже заинтересовалась нашей продукцией, — поделился он.

Александр Буравков отметил, что в планах компании — закрепиться на рынке ОАЭ и выйти дальше, на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.

Собеседник Infopro54 напомнил, что первый шаг в направлении международной экспансии «Тифлотехника» реализовала в 2023 году, когда вышла на рынок Узбекистана. В 2024 году президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев подписал программу реализации доступной среды, которую предложила компания. По ней продукцией компании только в этом году будут оснащены 250 объектов на общую сумму 200 млн рублей. Оснащение 5 объектов уже завершено.

Кроме того, компания планирует начать экспорт продукции в Азербайджан, Казахстан и Турцию.

По данным Seldon Basis, ООО «Завод тактильного оборудования Тифлотехника» образовано в 2021 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 500 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Производство прочих металлических изделий. Компания производит тактильное оборудование для маломобильных групп населения и средства реабилитации. Учредитель и генеральный директор — Александр Буравков. Согласно финансовым отчетам, выручка компании в 2023 году составила 185,3 млн рублей, чистая прибыль —10,7 млн рублей.

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