Во время ссоры мужчина ударил ножом сожительницу в Новосибирской области

Правоохранители задержали мужчину, который нанёс своей сожительнице тяжкие телесные повреждения.

По данным МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл во время распития спиртных напитков. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину ножом в живот.

46-летняя женщина была доставлена в больницу, где ей диагностировали ножевое ранение. Полиция незамедлительно начала расследование происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый — 39-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что двое парней напали на мужчину, который попросил их не мусорить в Новосибирске.