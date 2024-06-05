Во время ссоры мужчина ударил ножом сожительницу в Новосибирской области

Правоохранители задержали мужчину, который нанёс своей сожительнице тяжкие телесные повреждения.
По данным МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл во время распития спиртных напитков. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину ножом в живот.
46-летняя женщина была доставлена в больницу, где ей диагностировали ножевое ранение. Полиция незамедлительно начала расследование происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый — 39-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
Ранее редакция сообщала о том, что двое парней напали на мужчину, который попросил их не мусорить в Новосибирске.
Источник фото: МВД по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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